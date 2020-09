Makoke, contundente en ‘Viva la Vida’: «Kiko Matamoros es el culpable del distanciamiento con mi hija Anita»

Los problemas entre Makoke y Kiko Matamoros parece que nunca van a llegar a su fin y de nuevo su hija Anita vuelve a estar muy presente en sus enfrentamientos públicos. La relación de la joven con su padre es nula como él mismo ha asegurado y la última vez que tuvieron contacto fue en junio de 2020, desde entonces las distancias no han podido subsanarse, aunque el colaborador es lo que más desea.

Kiko Matamoros viendo los comentarios de Makoke/ Foto: telecinco.es

Makoke ha contactado con ‘Viva la Vida’ a través de una viodellamada para dejar claro que desea que se reconcilien, pero que el único culpable en este distanciamiento es Kiko Matamoros. «Él es el único culpable», ha dicho tajante, asegurando que él tiene el poder en las manos y que solo depende de que descuelgue el teléfono y llame a su hija.

La intervención de Makoke ha llegado poco después de que Kiko Matamoros regresara a la televisión tras sus problemas de salud, y es que acudió a ‘Sábado Deluxe’ para aclarar los conflictos entre su hija y su novia, Marta López. En esa ocasión se posicionó claramente del lado de su pareja, puesto que cree que se ha comportado de una manera bastante educada en todo momento.

Kiko Matamoros, muy afectado en su intervención en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Makoke ha expresado que no le ha gustado nada que se dé a enteder que Marta López es la víctima de este enfrentamiento, puesto que ha ganado dinero con su entrevista. «Flipo un poco», ha reconocido muy enfadada por la actitud de su exmarido para con su hija. «Anita es una persona madura e inteligente, trabajadora, estudiosa… lleva su vida delante ella sola, de tonta no tiene un pelo. Apoyo a mi hija al 100% porque se ha comportado como la buena persona que es», ha dicho Makoke, insistiendo en que su hija quiere seguir alejada del foco público. Y ha sido ella la que ha concretado cuándo fue la última vez que hablaron Kiko Matamoros y Anita: «En el mes de junio hablaron, que cuente cómo fue esa conversación. Que lo cuente si quiere él. A mí me da igual y a mi hija también. Pero que lo hablen, las cosas no se solucionan con un Deluxe».

La emoción en los ojos de Kiko Matamoros

Más tarde ha aparecido en plató Kiko Matamoros para volver a hablar del asunto y de lo importante que es su novia en su vida, quien le ha ayudado a que vuelva a tener buena relación con sus otros hijos. En medio de esta intervención se ha abierto en canal para hablar del motivo por el que se ha distanciado de su hija. Todo fue porque la vio en el barco del padre de Javier Tudela, su exhijastro e hijo de Makoke, con el que esta última tuvo en el pasado numerosos problemas. «Como padre no es que me defraude, pero me duele mucho porque han sido 20 años complicados con problemas judiciales», ha añadido Kiko Matamoros. «No coincido en la concepción de dignidad que tiene su madre ni en la concepción que tiene de una educación correcta. Tiene derecho a entender las cosas como quiera pero que entienda mi derecho a no entenderlo, a compartirlo y a sufrirlo«, decía con lágrimas en los ojos, muy emocionado por todo lo que rodea su vida. Y una de las partes más emocionantes de esta intervención ha llegado cuando Suso le ha transmitido un mensaje de su hijo Diego, diciéndole que todo se arreglará que siempre tendrá a sus hijos y que le quiere mucho.