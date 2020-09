Makoke explica por qué no ha pagado a Mila Ximénez el dinero que le debe

El regreso de Makoke a ‘Viva la vida’ a la vuelta de sus vacaciones ha venido cargado. Por un lado, ha tenido que explicar por qué estaba lesionada, y por otro ha respondido a las duras acusaciones de Mila Ximénez, que ha cargado contra ella desde ‘Sálvame’.

Mila Ximénez pasea por las calles de Madrid con amigos

«Me debe 8000 euros, que me vienen bien ahora que he estado tiempo sin trabajar. Que me dé el dinero», soltó Mila Ximénez, que criticó también cómo se está comportando con Kiko Matamoros y fue muy dura con ella en este enfrentamiento en el que también está metida Anita Matamoros.

Makoke no entiende la actitud de Mila Ximénez

Makoke había llegado con una sonrisa, aunque se le borró cuando escuchó a la colaboradora de ‘Sálvame’. Visiblemente enfadada, no dudó en contestar: «Hablo de mi hija porque me la han puesto en la palestra con portadas de Kiko y de su novia. He dado respuesta dentro de lo que he podido», comenzó Makoke.

Makoke responde a Mila Ximénez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«De temas económicos no tienes ni idea, no voy a entrar en esto. El que se ha lucrado con el distanciamiento de mi hija ha sido él. Yo he declinado todas las ofertas. No le debo dinero a ella, se lo debo a sus abogados porque me han condenado por las costas. Nuestros abogados están en conversaciones. No he querido agilizarlo por el tema de su enfermedad. Cuando me enteré de su enfermedad, le mandé un mensaje de ánimo. No me contestó. No sé qué te pasa conmigo, no te he hecho nada. El odio y la maldad no es sano», añadió la colaboradora de ‘Viva la vida’.

«A ella no le debo un duro, se lo deberé a su abogado. Tengo otra demanda pendiente. Le puse una por las barbaridades que dijo esa mujer de mí. Hay una demanda que no ha salido, hay negociaciones entre sus abogados y los míos para llegar a un acuerdo y no lo he agilizado por el tema de su enfermedad. La demanda está admitida a trámite. Cuando esas negociaciones sean resueltas y yo tenga que pagar, pagaré«, finalizó Makoke.