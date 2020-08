Makoke reacciona a la entrevista de Marta López: «Es muy triste que un padre, para vender, utilice a su hija»

Kiko Matamoros se encuentra de vacaciones con su pareja, Marta López Álamo, en México, pero esto no significa que esté totalmente alejado del foco mediático. Todo lo contrario, el colaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a colocar su vida privada en el candelero a base de exclusivas en la revista Lecturas aprovechándose del último revés en su vida personal: el distanciamiento con su hija Anita Matamoros.

Matamoros ya habló sobre ello en una primera entrevista desde el hospital, acusando a Makoke de mal educar a su hija y permitirle que tenga una actitud tan tirana con su actual novia. Y si esto no había levantado bastantes ampollas en su familia, una semana más tarde era la modelo la que protagonizaba una exclusiva para la misma revista y cuyo titular hablaba de su conflicto de Anita Matamoros.

Marta López Álamo, en la portada de la revista Lecturas

Ya de vuelta de sus vacaciones en Ibiza, Makoke ha querido dar su opinión respecta las últimas declaraciones de su exmarido y su pareja. Y no, no le gustaron nada y ha vuelto de sus días en el barco más cabreada de lo que se fue. «El conflicto que tiene Anita y su padre, lo de la peluquería es una realmente una tontería«, reconociendo que se sigue hablando de un supuesto veto a Marta López en varios locales de Madrid cuando ese no es el verdadero problema entre el padre y su hija.

«Lo de la peluquería es realmente una tontería»

La colaboradora asegura que esta segunda entrevista no es una forma de conseguir más dinero a través de su novia, algo que le parece muy triste teniendo en cuenta que es su propia hija el centro de los ataques: «Es muy triste que un padre, para vender una exclusiva, tenga que utilizar a su hija«, asegura Makoke: «Yo tengo la conciencia muy tranquila y de mi hija no voy a hablar, ya lo hace su padre y su novia«.

Makoke ha regresado a ‘Viva la vida’ muy enfadada con las palabras de Marat López | Foto: Telecinco.es

Pero esto no fue lo único que se dijo sobre ella desde que la entrevista vio la luz. Kiko Matamoros volvió a hablar sobre ello durante una conexión con ‘Sálvame’, donde volvió a asegurar que Makoke es la culpable de la mala relación con su hija Anita Matamoros: «Marta lo único que ha querido es que me lleve bien con mis hijos. Y de hecho lo ha conseguido con cuatro de ellos«. Unas palabras que han dejado perpleja a la colaboradora: «Este hombre se cree sus propias mentiras. Yo tenía buena relación con Kiko cuando nos separamos y también la tenía con sus hijos», asegura que ella no es culpable de nada.

Algo que tampoco le gustó nada a Kiko Matamoros fue que se hiciese algún tipo de comparativa entre Marta López y su exmujer, asegurando que nada tienen que ver una con la otra. Algo con lo que también está de acuerdo Makoke, aunque los motivos son muy diferentes: «No me vas a comparar con Marta porque, con todas las cosas que ha dicho tu hijo de mí, yo no he hecho nunca una exclusiva, ni un ‘Deluxe’; cosa que Marta en dos meses sí ha hecho. Yo de Diego he dicho lo que he vivido, ¿tampoco tengo derecho a hablar?». Pero la colaboradora está cansada de que siga hablando de su hija cuando esta le pidió, por activa y por pasiva, que no se hable: «Kiko, si mee estás viendo, para ya«.