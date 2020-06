Makoke se confiesa en ‘La escalera de las emociones’: «Me han decepcionado los padres de mis hijos»

‘La escalera de las emociones’ se ha convertido en una constante en ‘Viva la vida’. Los colaboradores están pasando ese momento aprovechando que se ha puesto de moda a raíz de ‘el puente de las emociones’ de ‘SV 2020’. Hasta ahora ha habido grandes confesiones por parte de algunos colaboradores, como es el caso de Alejandra Rubio o Carmen Borrego.

Ahora ha sido Makoke a la que le ha tocado enfrentarse a la escalera y contar algunos aspectos de su vida que ya se conocían pero haciéndolo en profundidad. En el aspecto de la culpa asegura no sentirla, porque tan solo sintió un poco de joven al marcharse pronto de casa pero es algo que ya se ha perdonado a sí misma. En lo que respecta a la decepción sí que ha sufrido mucho más.

Makoke en ‘la escalera de las emociones’ | Foto: telecinco.es

«La mayor decepción ha sido la familia. Cuando me caso por primera vez tengo mucha ilusión en mantener esa familia y se me frustra. Me casé loca de amor, me quedé embarazada, tuve a mi hijo, y de repente, qué decepción te da la vida y se echa todo al traste. Luego lo vuelvo a repetir y estoy un poco decepcionada en el tema de la familia», relataba Makoke. «Lo que he aprendido no me gusta aprenderlo. He aprendido a no fiarme de los hombres, a no confiar en ese amor a largo plazo. Creo que el amor puede ser para toda la vida pero luego la vida me ha demostrado que no es así y eso es una decepción», añadía la colaboradora.

La mentira, su gran traición

Makoke ha asegurado que siempre ha luchado mucho por sus relaciones: «Yo puse toda la carne en el asador y luché, por eso no me puedo decepcionar. Mi corazón está muy tranquilo». Emma García ha querido mencionar a Tony Spina y Makoke sigue hablando de él con mucho cariño: «Tony ha sido como una bocanada de oxígeno. Las cosas tienen un tiempo, un modo y no era el momento». Sin embargo, si hay algo que ha marcado a la colaboradora ha sido la mentira: «Me han mentido mucho y yo nunca pensé que fuera tan tonta. Me han mentido en muchas cosas de la vida. Yo mentí una vez, me arrepiento y aprendí de ello. La persona que vive con la mentira es la persona más infeliz del mundo».

Makoke hablando de su vida | Foto: telecinco.es

No hay duda de que el tema de la mentira estaba relacionado con Kiko Matamoros, a quien ha evitado mencionar: «Si mientes y duermes bien es porque tus valores y tu ética no es buena. Espero no volverme a topar con esa palabra de mierda, la mentira. Yo he tenido una gran mentira a mi lado. Han sido muchas mentiras que se convierten en una traición enorme. Mentira y traición van de la mano. La decepción es la que he tenido con los padres de mis hijos y para mí ha sido traición». Además, la presentadora ha conseguido ‘sonsacarle’ que Anita Matamoros no tiene relación con su padre y Makoke tan solo añadía: » Yo no puedo hacer nada».