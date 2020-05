Makoke tras la muerte de su madre: «Pasé su última semana con vida con ella y pude despedirme»

Makoke perdió a su madre el sábado 2 de mayo de 2020. Una semana más tarde volvió a su trabajo en ‘Viva la vida’, donde ejerce como colaboradora. Allí se sentó junto a Emma García para hablar sobre la pérdida de su progenitora, de quien afortunadamente pudo despedirse a pesar del confinamiento.

Makoke habla de la muerte de su madre en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Sentía debilidad por ella. Teníamos una relación maravillosa y nunca se está preparado para la muerte de un padre aunque sepas que es ley de vida. Es como si te arrancaran algo de dentro», manifestó la colaboradora, que ha contado que es la menor de 6 hermanas, que está muy unida a todas ellas y que su familia siempre ha querido mantenerse al margen de su fama.

También ha contado cómo logró despedirse de ella personalmente a pesar del confinamiento decretado en España desde la entrada del estado de alarma el 14 de marzo de 2020: «Pude despedirme de ella. Sabemos lo que está pasando, pero mi madre cayó en dependencia una semana antes de irse. El médico nos autorizó a desplazarnos. La última semana estuve de la mano de ella«, comentó Makoke, que viajó de Madrid a Málaga para estar con su madre en sus últimos días de vida.

Makoke en su vuelta a ‘Viva la vida’ tras la muerte de su madre | Foto: Telecinco.es

«Le llamaba 4 veces al día. Me levanto y pienso en coger el teléfono para llamarla. Era dulce, no era nada autoritaria. Me ha transmitido el amor incondicional, la sonrisa, la energía, era una persona maravillosa», añadió también Makoke. «Si pasaba algo desagradable no quería que se enterara», señaló, recordando que lo más desagradable que le ha pasado tuvo lugar en los últimos años, cuando su madre ya era mayor y se le podían esconder algunas cosas.

El cariño de amigos y compañeros

Por otro lado, reveló que Kiko Matamoros le dio el pésame a través de un mensaje, pero no quiso dar más detalles. También dijo que le habían escrito compañeros de otros programas como ‘Sálvame’: «Me han escrito compañeros de otros programas. Me han puesto mensajes de ‘Sálvame’ y estoy agradecida. Me quiero quedar con el cariño y el calor, jamás me lo podría llegar a imaginar», finalizó Makoke.