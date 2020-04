Malú revela en ‘El Hormiguero’ que será madre de una niña

Malú no puede estar más feliz porque dentro de muy poco se convertirá en mamá por primera vez y ha querido compartir su ilusión a través de ‘El Hormiguero’, programa de Pablo Motos donde ha revelado un detalle muy importante: el sexo del bebé que espera.

La cantante no ha dudado en contestar la pregunta del presentador en medio de la entrevista que ha concedido a través de una videollamada, y por eso ha dicho: «Es una niña. Cuando ya sabía que estaba embarazada, solo quería que estuviese bien y sano. Pero cuando me dijeran que era niña me hacía mucha ilusión. El nombre todavía no lo sabemos. Esperamos a que llegue ese momento y a verle la carita».

Malú durante una visita a ‘El Hormiguero’

Por otro lado, y como era de esperar, ha hablado de la situación que se está dando en España debido a la crisis del coronavirus, algo que preocupa a bastantes futuras mamás como ella, eso sí, de momento está siendo optimista como ha expresado, diciendo: «Estoy tranquila porque confío muchísimo en nuestra sanidad. Me da más miedo tenerlo yo que el hecho de poder traer a mi bebé en un hospital. Aún así todavía queda un poquito»

Con toda la naturalidad del mundo ha querido contar cómo está viviendo este embarazo, tanto es así que ha contado cuál ha sido uno de sus antojos: «Me dio por antojo los huevos fritos todo el rato. Dejaba de comer y decía: ‘quiero huevo frito'».

Malú y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Un single muy especial

La aparición de la cantante en el programa también ha sido por un momento muy especial, y es que acaba de presentar su canción titulada ‘Tejiendo alas’, un tema que sin ningún lugar a dudas va dedicado a la hija que está esperando junto a Albert Rivera. De momento no se sabe en qué lugar dará a luz, pero ella misma se encargó de desmentir que fuera a hacerlo en casa con un equipo médico como se llegó a decir en un primer momento, y todo por la crisis sanitaria.