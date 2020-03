Malú se sincera con sus fans sobre el embarazo: «Tengo ganas de comer y llorar, pero estoy muy bien»

En febrero de 2019, hace ya más de un año, Malú tenía que ser operada del tobillo tras sufrir una lesión durante los ensayos de su gira ‘Oxígeno’. Desde entonces su vida ha dado un importante giro tras pasar de los rumores a la realidad en una relación con Albert Rivera y, de ahí, a confirmar que se convertirían en padres este mismo 2020. Pero más allá de esto, la cantante siempre ha mentido su vida privada lo más alejada posible del foco mediático por eso poco o muy poco se sabía sobre su nueva vida como futura mamá.

Malú y Albert Rivera confirmaron el embarazo con esta foto en sus redes sociales

Pero parece que el confinamiento también le está pasando facturas y el pasado martes 24 de marzo reaparecía en su Instagram para proponerle a todos sus seguidores una ronda de preguntas que respondería con un vídeo en directo. «Estoy muy bien«, era una de las primeras respuestas que daba la cantante tras tanto tiempo sin hablar de viva voz para sus fans. Malú también reconocía que detrás de ese «muy bien» había un cansancio que mes a mes se iba haciendo mayor pero que, por suerte, las dificultades de los primeros meses que caracterizan este proceso en su caso no fueron para nada graves: «Desde el principio ha sido fácil, he tenido suerte«, reconocía: «Afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial».

Todo parece haber sido un camino de rosas: «Todo me ha sentado bien. Todo me ha sentado demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho», bromeaba con sus seguidores. Esto habría ayudado también a que su barriga haya crecido de manera considerable, aunque no se tenga constancia de ello ya que ni en su última foto por su cumpleaños ni en este directo ha querido mostrarla: «Estoy cada vez más gorda. Hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil«. Sin duda el buen humor de la cantante denotaba lo bien que se encuentra después de tanto tiempo: «Ahora que en vez de estar confinados estamos confitados, porque yo tengo ganas de comer y llorar, ¡tengo las hormonas!«, bromeaba.

«Tengo que tener cuidado de no contagiarme»

Malú celebró su 38 cumpleaños embarazada y en pleno confinamiento | Foto: Instagram

A Malú el estado de alarma y la consecuente cuarentena por el coronavirus le pilló en la recta final de su embarazo, algo que si le ha complicado un poco las cosas, reconoce. «Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar», pero la cantante le ha encontrado una fácil solución y su alternativa es dejar la casa como los chorros del oro: «Me ha dado por limpiar«.

Respecto a un posible contagio del covid-19, esta reconoce que le impone mucho respecto y, teniendo en cuenta su estado, ha extremado al máximo las precauciones: «Tengo que tener cuidado de no contagiarme y no salir«. Asegura también que se ha estado informado mucho al respecto pero teniendo en cuenta lo novedoso de este virus para todo el mundo, tampoco quiere arriesgarse demasiado: «Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claro y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado», decía. Tras esto, se despedía y les agradecía a todo el buen rato que había pasado y les pedía que se mantuviesen a salvo.