Malú se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre su vida en pareja

Tras unos meses alejada de los escenarios para disfrutar de la maternidad y de su hija, Malú está volviendo a llenar su agenda profesional. Tras el regreso a los escenarios del pasado sábado con motivo de concierto solidario organizado por Cadena 100 contra el cáncer de mama, la artista ha visitado el que seguramente es uno de sus programas preferidos, El Hormiguero. No solo porque se haya declarado fan sino porque este martes se ha proclamado como invitada del club platino tras pisar el plató en más de diez ocasiones. Un mérito gracias al cual ya forma parte de una exclusiva lista compuesta por famosos como Dani Martín, Alejandro Sanz, Bertín Osborne o Edurne.

¡Hoy @_MaluOficial_ pasa a formar parte del Club Platino! #MalúEH pic.twitter.com/rxZ2284wJ1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 26, 2021

Como sucede cuando ellos acuden al espacio de Pablo Motos, Malú se ha mostrado de lo más cómoda con el valenciano al que ha presentado su último trabajo, Mil Batallas, que salió a la venta el pasado 22 de octubre. Un álbum lleno de emocionantes canciones en el que la pareja de Albert Rivera ha plasmado el gran momento que está viviendo. Además de disfrutar de la maternidad y de su vida de pareja, Malú es coach de la nueva edición del programa La Voz y está preparando su próxima gira, que dará comienzo el próximo 12 de mayo. Una gran cantidad de trabajo que llega tras «tres años y pico de parón» y gracias a la cual dice sentirse renovada.

«El hecho de haberme quedado en casa ha hecho que conviva con esa niña que guardé en la infancia. He tenido un encuentro con esa que en cierto modo dejé apartada en casa con 16 años, la vulnerable, la pequeña, la miedosa, la tímida… que se muere por salir al mundo a subirse encima de un escenario, esa me lo ponía muy difícil. Poco a poco se fue creando esa Malú más fuerte y más segura que puede estar delante de todo eso», ha explicado la cantante. «Me han pasado tantas cosas, como esa lesión o gira cancelada. El hecho de haberme visto obligada a quedarme en casa, a parar, a no seguir trabajando ha hecho que conviva con esa niña que guardé ahí», ha añadido, explicando que es muy feliz con la maternidad y con su pareja.

Por supuesto hay una parte un poco menos buena al tener una niña pequeña en casa y es que tal y como ha contado «ahora tengo menos margen para dormir» para cuidar a su hija. Aun así sigue teniendo tiempo para ella misma, «soy de series, de pelis y sobre todo me encanta ese momento que te ponga una serie y te guste y te dan las 7 de la mañana y te zampas la temporada entera, me parece lo más. Ahora puedo hacerlo menos porque tengo menos margen para dormir y cuando tengo tiempo duermo, por la niña», ha explicado a Pablo, que ha querido saber qué tal duerme Albert Rivera. «Duerme como un rey», ha respondido la cantante entre risas, «es verdad, duerme muy bien».

«De momento hay democracia para elegir series y es un momento muy guay el de elegir serie. Normalmente se empieza a ver al día siguiente, porque cuando te pones a buscar una te echas una noche. Y si puedes la ves al día siguiente. A veces soy yo la que dice: ¿Tienes sueño? ¡Prefiero ver una de médicos!», ha seguido explicando, desvelando que acaban de terminarse El caso Hartung.