Maluma vuelve a Instagram para aclarar su supuesto enfrentamiento con Neymar y su exnovia, Natalia Barulich

Nadie se esperaba que Maluma y Neymar fuesen a protagonizar uno de los dramas amoroso de este verano 2020, pero así fue. El cantante cerró de manera inesperada su cuenta de Instagram tras la publicación de un vídeo del futbolista -quien por cierto es uno de sus grandes amigos- cantando junto a varios amigos la canción de ‘Hawai’, un single del colombiano en el que narra su ruptura con Natalia Barulich, quien ahora tendría una relación con Neymar.

Su desaparición solo fue durante unas horas -y muchos apuntaron a que el motivo sería cebar el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Papi Juancho’- y Maluma reabría su cuenta de Instagram para realizar un vídeo en directo ante sus más de 52 millones de seguidores respondiendo a la gran pregunta: «¿Qué paso con Neymar?«.

Maluma rompió su silencio y contó qué está pasando con Neymar y reveló si es cierto que tiene un nuevo amor ? pic.twitter.com/Qk8ECPDtwf ? Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) August 21, 2020

El cantante parecía bastante calmado hablado sobre la polémica y su respuesta no fue la esperada por muchos tras los rumores que habían circulado en su ausencia: «No se dejen engañar: no ha pasado nada«, aseguraba el colombiano. Respecto a la supuesta relación de su exnovia y su amigo, este asegura no tener constancia alguna: «Yo realmente no sé si están juntos. Cada quien hace lo que quiera con su vida«.

«Yo no tengo ningún problema con Neymar»

Y no solo eso, el cantante quiso zanjar la polémica dejando claro que lo que Barulich y Neymar ahora hagan con sus vidas privadas no es de su incumbencia y que tampoco le importaría realmente que tuviesen una relación: «Si ellos son novios, me parece muy bien«, sentenciaba.

Neymar y Natalia Barulich, juntos en la portada de la revista GQ

¿No se tomó entonces el vídeo con la canción como una provocación? Todo lo contrario: «Yo no tengo ningún problema con Neymar. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo«, reconocía Maluma. Unos hechos que parece que tampoco van a repercutir en su relación con el futbolista: «Yo soy una persona pacífica, si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y hablo con esa persona«.