Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, explica el motivo de su operación de urgencia tras convertirse en padre

A finales del mes de julio y bajo mucha discreción, Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, se convertía en padre. Era la colaboradora de ‘Sálvame’ quien, día más tarde, confirmaba la noticia sin concretar el día del nacimiento de la pequeña Junquera. Pero los días de felicidad rápidamente se tornaron en preocupación tras el ingreso y posterior operación de urgencia del recién estrenado papá.

Aunque en su momento se desconocía el motivo de la intervención quirúrgica, el cantante lanzaba un comunicado a través de su propia cuenta de Instagram en el que lo explicaba y denunciaba una negligencia médica que le llevó a tal gravedad: «Como sabéis, viendo que todos los medios se han hecho eco de mi intervención de urgencia por una apendicitis, la cual ciertos médicos no han cogido ha tiempo, me ha causado una peritonitis por la cual he tenido que estar 4 horas en quirófano«, explica.

Manuel Cortés explica que una apendicitis no tratada a tiempo le causó una peritonitis | Foto: Instagram

Pero más allá del susto, precisamente todo se ha quedado en eso y ahora evolucionado favorablemente: «Estoy poniendo todo de mi parte para volver cuantos antes«, explica. Por supuesto, no ha dudado en agradecer al equipo médico que lo está tratando ahora por el buen cuidado que recibe: «También agradecer al equipo médico que me ha intervenido en el hospital que me encuentro y a su cariño y trato«, terminaba así su comunicado.

«Una apendicitis que ciertos médicos no han cogido a tiempo»

Era el propio cantante quien hacía pública la noticia con una fotografía suya en la cama de hospital a través de su perfil oficial de Instagram: «Por causa de fuerza mayor, me tienen que operar de urgencias y estaré ausente en los próximos días«, explicaba a todos sus seguidores. Dos días más tarde, reaparecía esta vez compartiendo un vídeo en el que se le veía caminando muy lentamente y ayudándose por un andandor: «Le vida a veces te pone pruebas y hay que afrontarlas como vengan. Primeros pasos antes de las primas 48 horas de la operación».

Pero es que el hijo de Raquel Bollo tiene un motivo más que importante para salir cuanto antes del hospital y regresar a su casa: su hija. Lo repentino de su problema de salud le está impidiendo disfrutar de los primeros días de vida de Junquera y Manuel Cortés está dispuesto a salir de allí cuanto antes: «¡Por mi hija!», escribía junto al vídeo en el que se muestra animado y superándose en cada paso que da.