Mar Flores considera «brutal» lo que se está diciendo de ella

Cada cierto tiempo, en Telecinco se acuerdan de Mar Flores para intentar convertirla en la diana de sus dardos. Lo de esta ocasión es de traca. La trama consiste, más o menos, en que un presunto fotógrafo muestra un pantallazo de algunos mensajes de WhatsApp donde pone el nombre de la modelo y en el que ella solicita que se siga a Elías Sacal, su pareja.

Tan burdo guión se completa con expresiones como «quiero que los pilles feos y gordos». Según el testigo, que quizá sea siempre la misma persona con la voz distorsionada, ella misma le daba el itinerario de su pareja para que le siguieran.

Además, para aliñar un poco la ensalada se indica que fue Flores la que dio a conocer la relación de María José Suárez con Álvaro Muñoz Escassi y la que comentó lo que cobra Mar Saura por promocionar algo. También se comentó que Elías Sacal habría pagado 2 500 euros por conocer la dirección de Nieves Álvarez para enviarle un ramo de flores.

Mar comenta que todo esto le parece «brutal. Es brutal lo que pasa en España. Acabo de ganar una sentencia de algo que pasó hace 30 años por intromisión en la intimidad y el honor y ahora parecen estas cosas manipuladas, tergiversadas y chantajeadas. Voy a ir a juicio con todo esto. Voy a demandar a este señor que no conozco (…) Uno puede discutir con su pareja pero esto es brutal. A quien he tenido que disculparme ya me he disculpado». Lo dicho, otro juicio que de no ser ganado jamás se comentará en Sálvame.

