Marc Ostarcevic habla de la relación con sus hijos: «No es normal que no me llamaran cuando tuve cáncer»

El exjugador de baloncesto, Marc Ostarcevic, ha reaparecido en televisión para sentarse en el plató de ‘Viva la viva’ y explicar cómo se siente y qué relación tiene actualmente con sus tres hijos. Marc Ostarcevic fue uno de los jugadores de baloncesto más importantes de los años 60 y 70, sin embargo, en España saltó a la fama por su relación y posterior matrimonio con Normal Duval, una relación que duró once años. El deportista croata concedió en mayo de 2019 una entrevista para la revista Semana donde desveló que padecía cáncer de próstata y, desde ese momento,’ había permanecido alejado del foco mediático.

Tras el divorcio de Marc Ostarcevic con Normal Duval, la relación del jugador con sus hijos se vio afectada y durante estos años ha atravesado momentos difíciles, ya que la última vez que se pudo ver junta a la familia fue en el año 2013 en el bautizo de su nieto. Con su exmujer tampoco mantiene relación desde hace dos años, y el deportista confesó en el programa de Telecinco que: «No se puede negar 20 años de vida con una mujer. Han pasado cosas, pero no es un motivo para no tener una relación».

Marc Ostarcevic en ‘Viva la vida’ / Foto: Telecinco

Además, Marc Ostarcevic también ha querido recordar la excelente relación que inicialmente mantenía con Norma Duval cuando se separaron y, por ello, no entiende cómo se ha enfriado la situación entre ambos. Respecto a la relación con sus hijos, el croata ha confirmado que ha perdido el contacto en los últimos años como consecuencia de las entrevistas que ha concedido hablando de su familia: «No es normal que mi hijo cuando declaro que tengo cáncer no me llame«, ha confesado el deportista a Emma García.

Este hecho es algo que Marc Ostarcevic no entiende y por ello ha criticado a Norma Duval por no interceder para que sus hijos retomen la relación o el contacto con su padre sabiendo lo mal que lo estaba pasando: «Yo no me atreví a llamar y pensé que ellos darían el primer paso«, ha asegurado el deportista. Para Ostarcevic, el amor paterno debería ser tan importante como el materno y considera que su exmujer también ha concedido las mismas entrevistas que él, pero sin haber sufrido las mismas consecuencias con respecto a sus hijos.

Marc Ostarcevic junto a Emma García / Foto: Telecinco.es

Recuperándose del cáncer de próstata

En cuanto a su enfermedad, el exjugador de baloncesto ha explicado que vive en Benidorm porque allí está más cerca de sus médicos: «Quiero vivir más. Mi gran ocupación es la salud. No he superado del todo el cáncer, es una enfermedad muy complicada. Mi médico me dice que estoy curado y que no voy a morir de cáncer de próstata. Estoy con controles». Y es que, aunque Marc Ostarcevic esté atravesando una época complicada, el distanciamiento con sus hijos es una de las cosas que más le duelen: «Los quiero mucho», reveló el deportista, visiblemente emocionado, mientras la presentadora Emma García intentó consolarle en directo.