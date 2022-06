María del Monte confirma su relación con Inmaculada Casal desde hace 23 años

Fue en el pregón del orgullo gay en Sevilla cuando María del Monte decidió hablar, por primera vez, de su vida sentimental.

Fue en el pregón del orgullo gay en Sevilla cuando María del Monte decidió hablar, por primera vez, de su vida sentimental. La mujer que lleva 23 años junto a ella es Inmaculada Casal, periodista andaluza que presentara en Canal Sur un programa de corazón.

Decía la cantante que «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia?» como inicio de un pregón desternillante.

Continuaba indicando que «claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca».

Es totalmente cierto y la noticia era conocida ya por buena parte de Sevilla. María es una de las grandes tanto por su arte como por su elegancia a la hora de contestarle a todo el mundo con educación.

En esta segunda juventud, parece que tiene más ganas que nunca de cantar, de superar una etapa bastante dura en lo familiar y, sobre todo, de demostrar por qué es una artista de las que ya no quedan.

Por suerte, su vida amorosa es activa y no tiene ningún tipo de problema de dar la cara. Las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo afrontará Isabel Pantoja su pregón en el orgullo gay de Madrid?

De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto. De momento, tenemos María para rato y a una Inmaculada a la que esperamos ver en un medio nacional para que siga derrochando su frescura innata a la hora de comunicar.

