María del Monte e Inmaculada Casal se casan en Sevilla

María del Monte e Inmaculada Casal decidían casarse tras el orgullo gay de este año, pero es ahora cuando han celebrado una fiesta en Sevilla. Sin duda, la discreción ha sido siempre la base del éxito de una pareja única.

Decía María que «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca».

Ahora han celebrado ambas su matrimonio a escasos metros de La Giralda en una recepción para su círculo más íntimo. Es cierto que María esperó a que su madre falleciera para reconocer públicamente su sexualidad. Sin embargo, era un secreto a voces y, al mismo tiempo, una vergüenza que en este país haya que esconderse por amar a alguien.

La fiesta fue muy agradable, no faltó el cante y tampoco la enorme felicidad de las protagonistas. Ambas viven muy felices desde hace más de dos décadas y todo parece indicar que su valentía por reconocer que se aman ha sido decisivo para convertirlas en dos claros ejemplos de cómo debe vivirse este tipo de amor y cualquier otro.

Desde La Cosa Rosa nos sumamos a los mensajes de felicitación a la pareja. Les deseamos todo lo mejor, aunque el único cambio sea un papel firmado por ambas en una relación tan sólida como estable. Que sea por muchísimos años más.

