María Hernández (‘MyHyV’), muy enfadada porque se utilice su imagen en el tema de las fiestas de futbolistas

Se trata de uno de los temas del momento y parece que muy poca gente se libra. Las fiestas de los deportistas están a la orden del día y no solo se están viendo implicados futbolistas, también otros deportistas y toreros. Evidentemente los nombres no están viendo la luz pero son muchos los nombres de chicas que sí están saliendo a dar explicaciones sobre la situación.

Samira, extronista de ‘MyHyV’, Cristini, expretendienta del mismo programa y Nuria MH, concursante de ‘GH VIP’ se sentaron en ‘Sábado Deluxe’ para contar su experiencia en esas fiestas. Dicha experiencia va variando en función de la chica ya que algunas sí que han tenido relaciones sexuales a cambio de dinero mientras que otras solo han acudido como chicas de imagen a las fiestas.

María Hernández hablando del tema | Foto: MTMAD

Pues bien, ahora ha sido María Hernández quien se ha pronunciado a través de su canal en MTMAD y lo ha hecho de lo más enfadada. Al hablar de este tema en los programas de televisión se utilizan diversas imágenes de chicas que están saliendo con futbolistas, como es el caso de María Hernández, extronista de ‘MyHyV’, y Rubén Castro. Es precisamente la utilización de su imagen lo que ha molestado sobremanera a la influencer: «Fiestas de los deportistas, fiestas de amigos, pasa en la vida normal, lo hace todo el mundo pero como se ve que ha salido algo de futbolistas pues están más ahí. No tengo ningún tipo de problema en hablar».

Nunca ha estado en una fiesta y anuncia medidas legales

María Hernández ha explicado claramente cuál es su situación: «Yo no he ido a ninguna fiesta privada, estoy totalmente tranquila y no me molesta que me saquen, pero lo que sí me molesta es que en este caso yo no tengo nada que ver con este tipo de fiestas, no he ido nunca, no conocí a Rubén así. Me molesta que se utilicen imágenes mías con mi marido para ponerlas en una pantalla de televisión porque se está entendiendo que yo he ido a esas fiestas o he conocido a Rubén así, pero os juro que yo no he conocido a Rubén así, ni a mí ningún futbolista me ha escrito».

María Hernández, molesta con lo que están diciendo | MTMAD

La que fuera tronista ha pedido por favor que retiren su imagen para dejar de insinuar que se podría haber visto envuelta en el asunto: «Como a mí no me ha pasado por favor no me pongan. Llegará una carta diciendo que esas imágenes no las pongan. Sé que ha habido gente que ha ido de imagen, cobrando y demás, pero como esa gente sí lo ha hecho y dicho que las pongan a ellas. Entiendo que como yo estoy con un futbolista y he salido en ‘MyHyV’ lo ponen pero no me gusta. Hago esto porque hay mucha gente que me escribe y no me importa, no me afecta. No quiero que manchen mi imagen».