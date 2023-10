María Jesús Ruiz y la crueldad de su madre

María Jesús Ruiz ha decidido quitarle la máscara a su también televisiva madre. La modelo indica que las está pasando canutas con su progenitora.

María Jesús Ruiz ha decidido quitarle la máscara a su también televisiva madre. La modelo indica que las está pasando canutas con su progenitora. Todo comenzó cuando la otrora concursante de Supervivientes decidió casarse con su novio Curro que, por cierto, estaba casado.

Al parecer, la madre le espetó a María Jesús que «O dejas a Curro o pierdes a tu madre y a tu familia para siempre», lo que hundió a Ruiz en una depresión. Añadía a su discurso que «Donde manda el corazón no manda nadie. Mi madre es muy autoritaria. Se ha convertido en una realidad que hay que aceptar. Yo acepto que mi madre no acepta a Curro. Es algo con lo que voy a tener que vivir. Yo le he preguntado: ¿Qué te ha hecho Curro?».

«Quien empezó a faltar el respeto fue mi madre mucho tiempo atrás. Curro jamás le dijo nada. Las cosas no son como parecen. A crueldad a mi madre no le gana nadie. Ha consentido perder a una hija por la sinrazón de que no quiere a Curro. Yo quiero por encima de todo a mi madre, pero hay cosas que no puedo tolerar» reconocía.

«Ella tiene a su familia como pequeños soldados. Yo soy la apestada. Me revienta. Mi madre es muy buena y es la mejor madre del mundo si haces lo que ella quiere. Tengo 40 años. Tendré que equivocarme. Yo he sufrido en la vida mucho. Ahora tengo un hombre que me quiere. Él se enferma porque ve la injusticia».

Sentenciaba que «Solo te puedo decir que para que te respeten, tienes que respetar. Es una relación muy complicada en la que yo estoy en medio». Esperemos que se solucione el problema y que la familia vuelva por sus fueros. ¿Qué piensas tú?

