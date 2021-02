María Jiménez: «Isabel Pantoja nos vendió una moto de segunda mano con lo de Paquirri»

Irrepetible, sincera, directa y siempre acertada, María Jiménez comentaba ayer en Sálvame diversos aspectos de Isabel Pantoja y Rocío Jurado.

Irrepetible, sincera, directa y siempre acertada, María Jiménez comentaba ayer en Sálvame diversos aspectos de Isabel Pantoja y Rocío Jurado. En realidad, iba a presentar su magnífico último disco que regaló a los presentes.

A lo largo de la conversación comentó cómo era su vida de artista, sus andanzas más íntimas y varios aspectos más que ella misma cortó por lo sano para darle un poco de alegría al programa.

Sorprendió a todos indicando que no era amiga de Isabel Pantoja, aunque han coincidido varias veces, pero sí de María del Monte y de Encarna Sánchez (a la que, según su versión, Pantoja iba a montarle el escándalo a la puerta de la emisora). Reconoció que mueve bien la bata de cola y que pegó el pelotazo «siendo la viuda de España».

«Nos vendió una moto de segunda mano con lo de Paquirri. Carmina, amiga íntima mía, me contó que Paco se había desenamorado de Isabel y que quería dejar la relación». Añadía que con lo del enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre «me he puesto mala del estómago. Él me da ternura, pero también me pongo en el lugar de ella y lo he pasado bastante mal».

Tras recordar que hizo el referéndum por Andalucía apoyando al PSOE y que lleva 40 años esperando que le den la medalla de la comunidad, indicó que se la podían «meter por el culo. Ahora aceptaría dependiendo de cómo me cogiera el cuerpo». La llamada de su hijo le animó mucho y no dudó tampoco a la hora de reconocer que «Lola Flores era amiga mía y como ella no habrá otra igual».

Terminaba su intervención recordando a Rocío Jurado. Si bien subrayaba que lo mejor que tenía «era la voz», no dudaba en indicar que «mis actuaciones duraban una hora sin hablar, solo cantando y bailando. Ella hablaba, se paraba, etcétera». Vázquez intuyó que cuando la Jurado hizo su película, tuvo cierto acercamiento con Pepe Sancho que a María no le gustó. El presentador le preguntaba si Rocío era mala persona a lo que ella respondía «sobre todo desmaquillada, el resto lo has dicho tú». Enorme, una vez más, una María Jiménez que está nominada a los Premios Odeón por su último trabajo discográfico. Te recomendamos que escuches un disco tan perfecto como importante para la carrera de una artista única.

