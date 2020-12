María José Campanario gafe: explota en Instagram y Sálvame desaparece – 23 diciembre, 2020

María José Campanario ha vuelto a la escena mediática por la puerta grande, y es que parece que la mujer de Jesulín tiene muchas ganas de tele. Después de tanto tiempo alejada de los medios, enfocada en recuperarse de sus problemas de salud; un nuevo y polémico vídeo que ha hecho público Sálvame, podría traer de vuelta una mítica guerra que ya habíamos enterrado en el olvido. ¿Cuál? Aquella que mantiene con Belén Esteban, la ex de su marido.

Campanario vuelve dispuesta a desenterrar el hacha de guerra

Parece que fue ayer cuando Belén Esteban salía un día sí, y otro también, rajando a más no poder sobre su ex, Jesulín de Ubrique, y la familia de éste. De su mujer, María José Campanario, ha llegado ha decir que no trataba bien a su hija, que no le lavaba la ropa interior e incluso que en Ambiciones, la finca familiar, se le daba más prioridad a los dos hijos del matrimonio que a Andrea, la única hija fruto de la relación de la de San Blas con el torero. Un tema que ha perseguido durante muchos años a Jesulín y a Campanario, tanto que incluso casi les cuesta su matrimonio.

A eso se le podrían sumar los problemas de salud de la ortodoncista, quién llegó a estar internada en un centro psiquiátrico para tratarse una severa depresión, también sufre de fibromialgia y hasta ha sido acusada de tener una gran obsesión con Belén Esteban. Kiko Hernández la acusaba en Sálvame de tener varias cajas de zapatos repletos de recortes de noticias sobre ella.

Su tremenda metedura de pata en Instagram

Hace unos días, María José Campanario se decidía a hacer un polémico directo en Instagram, dónde sacaba a relucir algunos de los aspectos más privados de su vida y su pasado. Algo, de lo que los colaboradores de Sálvame se han hecho eco y no han dudado en hacer público. ¿Y qué ha llegado a decir?

“A mí me han criticado 20 años por mi físico y por mi cara. He visto a mi familia sufrir, aguantar cosas que no son verdad, ver a tu padre que se tira todo el día llorando cuando no has visto a tu padre llorar nunca… Jesulín y yo tenemos nuestro espacio y luego uno en común que disfrutamos mucho. Nos seguimos riendo mucho después de 20 años”, afirmaba sobre su matrimonio y los rumores de crisis de estos años atrás.

“Yo tengo amigos, salgo a cenar con amigos, mi marido tiene amigas y se va perfectamente a cenar con amigas, como puedes ir tú y las historias que se montan…”, añadía. “Así es como funcionan las cosas bien de verdad. Él tiene su mundo, su ganadería, sus historias… Y yo tengo mi mundo, la odontología, que es lo que me apasiona y lo que me gusta”, continuaba expresando María José en sus redes sociales.

Desenterrado el hacha de guerra con Belén Esteban y destruyendo Sálvame

Pero, eso no es todo, ya que otra polémica declaración que ha hecho, le puedo costar desentrañar una nueva guerra con Belén Esteban, colaboradora de Sálvame, y es que Campanario no dudaba en afirmar: “Tengo tres hijos a los que adoro”. ¿Tres hijos? ¿Acaso considera a Andrea, la hija de Esteban y Jesulín, su hija? Seguro que la reacción de Belén no se hace de esperar, porque seguro que no le ha hecho nada de gracia.

Además, parece que la vuelta de la mujer del torero ha traído consigo mala suerte al plató de Sálvame, y es que el programa sufría un problema técnico que les ha obligado a cortar de golpe la emisión durante varios minutos.