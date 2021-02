María José Campanario ni se arrepiente ni pide perdón a Belén Esteban: explica el por qué de su carta

Desde hace unas 48 horas, la guerra entre Belén Esteban y María José Campanario se ha vuelto a convertir en la gran protagonista de un fin de semana marcado por una carta escrita por la mujer de Jesulín de Ubrique. Un escrito publicado en el Facebook de Campanario que vio la luz la madrugada del sábado, alrededor de las 4:00 horas. Sin embargo, instantes después esa carta fue eliminada. «¿Por qué?», se ha preguntado la colaboradora de ‘Sálvame’.

En ‘Sábado Deluxe’, Belén Esteban pudo explicarse y responder más tajante que nunca a los insultos que había recibido por parte de María José Campanario y ahora, la mujer del torero ha querido revelar el motivo que le impulsó a tomar esa determinación que ha sembrado ampollas. Jesús Manuel tiene la respuesta, ya que ha sido el encargado de poder entablar una conversación telefónica con Campanario. Antes de entrar en detalles, el periodista ha querido saber cómo se encuentra a lo que responde que está bien. Después es cuando se produce una llamada que podría cambiarlo todo.

«En la llamada me doy cuenta de que no hay ningún tipo de alteración de la personalidad por la razón que fuera», ha contado Jesús Manuel. «Estaba cansada de ser la persona que siempre se lleva los palos. La encontré totalmente lúcida. Mantiene que estaba harta. Le dio ansiedad por lo que lleva arrastrado durante un tiempo y por eso decide escribir esa carta», añade el comunicador.

A las 22:00 de la noche de este sábado, el ‘Deluxe’ se convirtió en el escenario perfecto para que Belén Esteban contestara a María José Campanario. “No sé por donde empezar, la verdad», dijo la colaboradora en un primer momento. Después, comenzó un discurso en el que detalló punto por punto su opinión en relación a este hecho. «A mí que escriba esto a las 4 de la mañana y luego lo borre… Que lo hubiera dejado si tiene lo que hay que tener. No sé para qué lo borra. Por mucho que te pese yo tuve una relación con él. Mira, María José, yo ayer estoy en ‘Sálvame’ y dije lo que dije porque tú hablaste de mi persona. Yo no puedo decir que no escribas. Tienes todo el derecho del mundo a escribir lo que te de la gana, pero sí es hacia a mí, te voy a responder», dijo visiblemente molesta.

«No nombres a Miguel ni a mi hija. Estoy harta de tus amenazas porque sé por dónde vas. No te preocupes, porque quien lo tiene que saber lo sabe porque tengo comunicación con mi familia. Estoy curada y te deseo que tu también te cures, pero de la maldad que tienes dentro», llegó a decir durante su discurso en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez.

Para entender el origen del conflicto nos tenemos que remontar a la tarde del viernes cuando Belén Esteban descubre en ‘Sálvame’ unos mensajes que van dirigidos hacia su persona por parte de María José Campanario. Pese a que al principio se mostró relajada y no quiso profundizar mucho en el tema minutos después brotó en pleno directo. «Estate quietecita, guapa, que luego tú marido se piensa que soy yo», dijo Esteban. «Qué pesada es, colega», añadió. Esta escena fue la que desembocó que la mujer del torero escribiera cosas como: «Sí, lo sé, creéme. Me temes. Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán…» o»No soy de guerras, pero no toques a mi familia porque yo por ella muero. (…) Reza, por tu bien, para que siga callada y no te estropee elchiringuito que te montaste y al que han alimentado otros para ti y su beneficio. Pero créeme, estoy deseando llevarte al juzgado. Te lo juro por mi vida, así que piensa en lo que puedes ganar o perder».