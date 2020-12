María José Campanario:«me han dicho que parece que siempre estoy oliendo mierd*»

María José Campanario hacía un directo en Instagram para 20 personas hablando de todo y sin cobrar. Su sinceridad siempre es de agradecer.

María José Campanario hacía un directo en Instagram para 20 personas hablando de todo y sin cobrar. Su sinceridad siempre es de agradecer. No dudó a la hora de indicar que no ve la televisión y que si se entera de algo de lo que se dice de ella es porque lo ve en las redes sociales.

Sí está claro que, tras 20 años, su matrimonio goza de una excelente salud,«mi marido tiene su espacio y yo tengo el mío y luego tenemos un espacio común, que es como funcionan las parejas de verdad. Él tiene su mundo, que es su ganadería. Y yo tengo mi mundo, que es la odontología y lo que me gusta, que es tratar a mis pacientes. Y luego tenemos un espacio común que disfrutamos muchísimo los dos y en el que nos seguimos riendo mucho después de 20 años. Es muy importante seguir riéndote después de tantísimo tiempo».

«Tengo amigos y voy a cenar con amigos y mi marido tiene amigas y puede ir a cenar con amigas. Y eso no quiere decir ninguna otra cosa. Yo ya no me escondo. Las fotografías que salen de mis amantes en las revistas son dos amigos míos que son pareja y yo me quedo en su casa porque son como hermanos. La historia que se montan es que he dormido en cada con otra persona. ¡Es todo tan manipulable! Parece que una mujer tiene que estar atada a su casa».

«Empecé a salir con mi marido porque lo conocí en un restaurante. Luego nos sentamos a tomar café en su finca. Lo dejé 4 meses porque lo vi en una foto con la Juani. Tenemos unos hijos que son maravillosos y eso ayuda mucho. No le puedo pedir más a la vida».

De su cara indica que «me han dicho de mi cara que parece que estoy oliendo mierd* y yo tengo sentido del humor. Envejezco a lo natural y no se lo que es ponerme una crema». El cambiazo que ha dado María José ha sido a mejor lo que nos parece siempre perfecto. Podría trincar y no lo hace. Que cada cual aguante su vela.

