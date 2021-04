María Patiño acaba con un ataque de ansiedad llorando por un tweet diabólico contra Belén

María Patiño la lía con un tweet diabólico…

> Todos cometemos errores y María Patiño no iba a ser menos. La periodista le ha dado favorito a un tweet que no deja en buen lugar al programa en el que colabora y que arremete duramente contra su amiga, Belén Esteban. Ella no se había dado cuenta hasta que Miguel Frigenti lo ha contado en directo. La presentadora acudía a hablar con el director porque no era consciente de ello. No sabía donde meterse.

Todos sabemos que las redes sociales son muy peligrosas y muchos somos los que damos ‘me gusta’ en Twitter a tweets que ni si quiera leemos o simplemente por descuido. Quién iba a pensar que María Patiño va en contra de su propio programa y de su amiga, Belén Esteban… y lo cierto es que la colaboradora en cuanto ha visto lo que había sucedido se ha derrumbado, con un ataque de ansiedad y llorando en pleno directo con una congoja terrible.

