María Patiño amenaza con dejar la televisión hasta mejorar su coeficiente intelectual

Drama en Sálvame y Socialité. María Patiño está a punto de entrar en depresión por culpa de la peor prueba a la que se podía someter. La presentadora de los fines de semana casi no podía articular palabra. Su estado de nervios ha sido dramático. La andaluza ha sufrido durante todo el programa. Pero, ¿qué es lo que la tenía tan preocupada y angustiada?

María Patiño lleva evitando desde hace 9 años el que nadie pudiera saber cómo era realmente. Ella no quería que se supiera y cuanto menos tener que enfrentarse a que toda España la supiera. Sabe que es carne de cañón. ¿Por qué tanto miedo?

Se cumple el peor pronóstico: María Patiño se enfrenta a su peor miedo

Desde hace varios años, el programa de Telecinco lleva sometiendo a distintas personas al famoso test de inteligencia. Y ella lo ha estado evitando a toda costa, por activa y por pasiva. Pero este 5 de agosto de 2021 se ha tenido que enfrentar a lo peor que le podía pasar.

Tanto es así que, la pobre, ha entrado como en una rueda de hámster, pensando todo el tiempo en el resultado. Y es que sabe que no lo ha hecho bien, nada bien. La presión ha podido con ella, y esto se ha demostrado en los resultados.

Como te contábamos ha entrado tan en bucle solo sabía buscar excusas ante el fatal resultado, para ella, que pudiera salir. Tan perfeccionista, no podía permitirse ni por asomo, quedar por debajo de otros de sus compañeros. La podía el ridículo y lo que piense la gente, su público…

Patiño entra en brote con frases inconexas al más puro estilo la niña del exorcista

Las excusas se han transformado en frases inconexas y faltas de sentido del estado de nervios en el que ha entrado. Es que casi no podía ni hablar, y hasta le salía el acento andaluz.

Para el presentador, Kiko Hernández era casi una broma pero ella estaba sufriendo, como si fueran unas almorranas, en silencio…

Entre la sarta de frases se encontraban algunas como: “Si me lo hubiera hecho en el 2012 habría salido otra cosa“. Pero esto no quedaba aquí, María Patiño de lo más preocupada se planteaba ante la estupefacción del público en casa: “No soy un cerebro, soy un cuerpo“…

Cuando se tranquilice y vea el programa en la distancia se dará cuenta de como había entrado como ‘en trance’.

El mayor problema de la presentadora de Socialité: ¿Me vais a seguir tratando igual?

Tal era la magnitud de su preocupación que se atrevía a preguntarle a Kiko Hernández a la espera de los resultados: “¿Me vais a seguir tratando igual?“. Qué pena daba verla sufrir sin consuelo.

“No pasa nada, no pasa nada”, se repetía. Otro de los momentos más surrealistas era cuando el amigo de Marta López le preguntaba de broma: “¿Tú crees que ha podido afectar en el resultado, tus operaciones de estética?“. A lo que la de la vena en el cuello comentaba incongruentemente: “Me he operado la papada como Carmen Borrego“. Y continuaba: “Tengo otras habilidades: sé bailar, soy muy deportista“. ¿Ein? ¿Perdona María? Si eres una profesional de lo tuyo…

El padre de Jimena y Abril no podía parar de reírse pero no tanto por su compañera sino por su pregunta y el diálogo de besugos al que hemos asistido…

María Patiño tiene un coeficiente de inteligencia del 101

Pero esto no quedaba ahí, aun hay más… Kiko volvía a hacer de las suyas e intentando mantener la seriedad le preguntaba que si creía que los socialiteros la iban a ver de otra manera. A lo que ella lo tenía muy claro: “Sí, el público me va a ver de otra manera”.

¿Tan mala ha sido la prueba? Pues su vena perfeccionista le ha podido frente al test de inteligencia…

En un estado de nervios controlado aseguraba que la psicóloga se iba a quedar tan alucinada con el resultado, que iba a necesitar la psicóloga una psicóloga. En fin, Sálvame es capaz de dar cada día un show diferente sin ni siquiera planteárselo…

Pero, ¿cuánto coeficiente intelectual tiene María Patiño? Pues ni más ni menos que un 101, un resultado inferior al de Kiko Jiménez que ha sacado un 104 y la ha emprendido con Belén Esteban de la que ha osado a decir cosas muy fuertes; y una cifra como la del Pequeño Nicolás.

Socialité se queda sin presentadora

Ante tal resultado que es una media normal tomaba una drástica decisión: “No vuelvo a presentar Socialité hasta que el resultado cambie”. “No me voy a volver a poner frente a las cámaras”, clamaba. Ella sabía que le iba a afectar el resultado y no se podía ni imaginar que tenía tan poca capacidad de fijarse en las cosas.

Ahora Socialité está el aire… ¿Se quedarán sin programa o tirarán de Nuria Marín o de Alexia Rivas que tanto estaba esperando este puesto? ¿Le habrá puesto Alexia Rivas unas velas negras para lograr su propósito? Os seguiremos informando…