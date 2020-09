María Patiño asegura que Alexia Rivas está mintiendo en su comunicado: «Nadie te obligó a pasar por el aro»

Alexia Rivas se ha convertido en la protagonista del momento a raíz de su ruptura con Alfonso Merlos. Fue ella misma la que confirmó la noticia a un medio pero parece ser que todo el mundo conocía esta ruptura antes de que se confirmara. Como ya sucediera en el mes de marzo, todo el mundo está comentando lo que ha sucedido con la pareja por la que nadie apostaba y que finalmente ha roto tan solo cinco meses después de su comienzo.

Pues bien, a raíz de esta ruptura Alexia Rivas ha vuelto a ponerse en el punto de mira de todo el mundo y Marta López se ha pronunciado sobre la misma, asegurando que ella ya conocía que habían roto y que lo habían hecho hace cerca de un mes. Después de todos los comentarios que se han hecho sobre ellos, la que fuera reportera de ‘Socialité’ decidió mandar un comunicado defendiéndose.

María Patiño cuenta la realidad | Foto: telecinco.es

En dicho comunicado Alexia Rivas aseguraba que había dejado su puesto de trabajo porque no accedió a pasar por el aro y María Patiño ha decidido hablar muy claro en ‘Sálvame’: «Alexia Rivas ha mandado un comunicado diciendo que no ha querido pasar por el aro y yo quiero decirle a todo el mundo que lo que está contando Alexia es absolutamente falso», decía muy claramente la colaboradora.

Muy enfada con sus palabras

María Patiño ha continuado explicando lo sucedido muy enfadada: «Tú tomaste una decisión en tu vida profesional, que la tomas tú porque la consideras oportuna, pero nadie te obligó a pasar por el aro. Es importantísimo esto. Es tan digno el que habla en plató como el que se queda en casa. Ella se puso en contacto conmigo cuando pasó todo y yo le dije una cosa que le molestó. Le dije que no podía entender como cualquier persona no es capaz de compaginar momentos de actualidad con tu amor y con tu profesión».

Marta López habla de Alexia Rivas | Foto: telecinco.es

Por su parte, Marta López que se encontraba presente en el plató aseguraba que ella no había criticado a Alexia Rivas, algo de lo que le acusan sus compañeros: «Yo no les he deseado ningún mal. Ni me alegro ni me dejo de alegrar. Es como si esta historia hubiera pasado hace 20 años. No volvería con Alfonso Merlos. Yo si quiero meterme con alguien no tengo que ser suavona. No critico a Alexia porque no era pareja de Alexia. Ahora me han preguntado que quién creo que ha roto pues he dicho que Alfonso porque se aburría. La otra vez entré a hablar porque dijeron cosas de mí que no era verdad.