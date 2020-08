María Patiño desenmascara a Antonia Dell’Atte: Clemente Lequio sí fue informado del funeral de Álex Lequio

Antonia Dell’Atte sorprendió al declarar en ‘Lazos de Sangre’ que su hijo Clemente Lequio no había sido invitado al funeral de su hermano Álex Lequio, celebrado el 30 de junio de 2020 en Madrid, cuando había pasado mes y medio desde su fallecimiento. Estas palabras resultaban casi increíbles al resultar muy extraño que no se le hubiera informado del funeral de su hermano.

Antonia Dell’Atte en ‘Lazos de Sangre’ | Foto: RTVE.es

«Clemente no fue invitado al funeral de Álex Lequio. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Alessandro Lequio no hubo ningún pariente. No hay excusas. Uno lo llama y le dice ‘¿Clemente, te gustaría venir?’ Y él dice ‘no puedo por la cuarentena», señaló Antonia Dell’Atte.

María Patiño desmiente a Antonia Dell’Atte

Sin embargo, estas palabras de la italiana no contarían la verdad de lo ocurrido. Muy contundente, María Patiño ha señalado en ‘Socialité’ que lo que ha revelado Antonia Dell’Atte es falso: «No es que no fuese invitado, porque no se invita a los funerales, pero sí fue informado por la propia Ana Obregón«.

María Patiño en ‘Socialité | Foto: Telecinco.es

«Por la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo todos, a Ana Obregón se le confirmó el día 23 que el día 30 se celebraría el funeral. Dos días después informó a Clemente del funeral de su hermano, es más, Ana se prestó, porque Clemente está estudiando en Miami, a ayudar económicamente a Clemente con el vuelo desde Miami a Madrid si necesitaba algún tipo de ayuda», manifestó la presentadora.

«Me consta que esa manera de informar a Clemente por parte de Ana del funeral de su hermano fue de forma muy cariñosa, hubo ‘te quiero’ y hubo la consideración que Ana tuvo con el hermano de su hijo», prosiguió María Patiño. «No entiendo qué pretende Antonia, porque al final reabrir heridas en esta situación tan sumamente dolorosa para los padres me parece innecesaria, pero también te digo que me parecía necesario y justo contar la verdad. Clemente fue invitado, y por las circunstancias del coronavirus, finalmente decidió no viajar. Esta es la verdad, no hay otra», finalizó María Patiño.