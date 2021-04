María Patiño llora desconsolada tras un comentario de Frigenti

María Patiño confirmó ayer que le afecta prácticamente todo lo que se le diga. Frigenti le recordó algo y ella comenzó a llorar.

María Patiño confirmó ayer que le afecta prácticamente todo lo que se le diga. Frigenti le recordó algo y ella comenzó a llorar. Decía este último que «una persona que va de profesional y que se aprovecha del último que llega para intentar taparle pues me parece poco profesional».

«Yo no bloqueo a mis compañeros pero tampoco le marco me gusta a tuits donde ponen verde a mis amigos y a los programas que me dan de comer» añadía Miguel en relación a un polémico like de Patiño en un mensaje en Twitter contra Belén Esteban.

María lo negó e incluso le mostró su teléfono móvil al director del programa. Frigenti demostró que ella mentía con pruebas. Entre llantos indicaba que «no puedo demostrarlo, lo juro» afirmaba que había sido un error.

«¿Cómo voy a hacer cosas así? No lo tengo hackeado tampoco. ¡Cómo le voy a dar like a eso! Es una burrada y nadie me coge el teléfono. No sé cómo demostrarlo» comentaba entre lágrimas. Con un «os he fallado» daba por concluida la polémica, pero confirmando sus nervios por lo sucedido.

El problema reside en que no se entiende por qué alguien no puede opinar lo que quiera por ser compañera de trabajo de alguien. Lo del pensamiento único del programa es ya algo digno de estudio. Habrá que ver cómo evoluciona el tema y por qué nadie tiene la opción de darle me gusta a lo que le apetezca. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de lo sucedido.

Curiosidades Televisión #María-Patiño #miguel frigenti