María Patiño responde a Rocío Carrasco y hace temblar su discurso: «No es la realidad»

Rocío Carrasco lo cuenta todo

> Hace unas horas, Rocío Carrasco hacía públicos unos de los episodios más terribles vividos al lado de Antonio David. Además de contar, con pelos y señales, que el ex guardia civil, enfadado, le agarró del camisón durante una discusión acalorada y le sacó medio cuerpo fuera, golpeando fuertemente su barriga embarazada y provocando un fuerte dolor en su cuerpo, Carrasco confesó que, durante los primeros meses de su segundo embarazo, Antonio David le fue infiel con otra mujer.

“Una noche, vino de madrigada, de fiesta. Le dije que era un sinvergüenza. Tú estás loca, estás enferma. Tú vas a malparir a mi hijo, me dijo. Me cogió en volandas del camisón. Me agarró y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana. La barriga me estaba dando en el borde de la ventana. En ese momento gire la cabeza y le dije: procura que cuando llegue abajo me haya matado”.

Siguiente: Antonio David le fue infiel con Sonsoles estando embarazada