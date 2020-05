María Patiño y Gema López cargan contra Antonio Montero: «Eres la peor persona con la que he trabajado»

La vida en ‘Sálvame’ pasa muy rápido y tan pronto se pone contra las cuerdas a un colaborador como a otro. Lydia Lozano pasaba uno de los peores días de su vida en el programa tras salir a la luz la existencia de un polígrafo sobre Ylenia Carrisi que se hizo en secreto hace años y que, al parecer, se firmó que nunca se podría hablar de él. A pesar de la mala tarde que pasó la colaboradora, a los dos días volvió y ahora es otro el colaborador que está en el ojo del huracán.

Antonio Montero se ha sometido a un breve polígrafo para responder a unas cuestiones relacionadas con el caso Ylenia Carrisi que no le han dejado en buen lugar en lo que respecta a su relación con Lydia Lozano, pero lo cierto es que la guerra abierta no es con dicha colaboradora, sino con dos compañeras con las que ya trabajó hace años: María Patiño y Gema López.

Patiño y Montero, enfrentados | Foto: telecinco.es

Carlota Corredera aseguraba que había escuchado fuera de cámaras unas palabras de María Patiño que dejaban claro la mala relación que tiene con Montero: «Eres la peor persona con la que ha trabajado en mi vida». Tras escuchar esto, el colaborador respondía: «Es que si María no hace eso no es protagonista y ella necesita su espacio. Ella me conoce a mí muy bien y yo a ella también». La colaboradora respondía tajante: «Le he descubierto una mentira cuando hablaba a mis espaldas y me he dado cuenta una vez más del tipo de persona que es y probablemente la gente claro que sepa quién soy yo para lo bueno y para lo malo. El problema es que no se conoce quién es Antonio Montero».

Un malentendido que ha terminado en disputa

Al parecer, toda esta polémica se ha producido a raíz de una opinión de Montero sobre reportajes fotográficos pero sobre los que, al parecer, ha dicho una cosa a sus compañeras y otra, por detrás. «No soporto a la gente cínica y cobarde y ese es Montero, para mi desgracia», decía Patiño. Por su parte, Gema López tampoco se ha quedado callada y ha respondido a los ataques de Montero con rotundidad.

Gema López, muy enfadada | Foto: telecinco.es

«A ti te gusta caer para ver si algún día damos juego, como hoy. Pero yo no me voy a poner nerviosa. Si tan valiente eres para decir Gema López, ten las narices para decir con qué presentadora pactabas tú las fotos, porque es muy fácil nombrarme a mí. Yo no te he dado permiso para hablar de mí y no te has cortado. La confianza de asco y hoy la estás dando», decía muy tajante y enfadada.