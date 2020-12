María Patiño y sus críticas al clan de las Campos

María Patiño sigue pensando que Socialité es una plataforma desde la que es posible dispararle a todo lo que se mueve. Ayer le tocó a las Campos.

María Patiño sigue pensando que Socialité es una plataforma desde la que es posible dispararle a todo lo que se mueve. Ayer le tocó a las Campos. El problema reside en que al no tener a nadie que le lleve la contraria, es mucho más fácil decir cualquier animalada y quedarse tan tranquila.

Comenzaba su discurso comentando lo siguiente de Alejandra Rubio, «cuando la he visto expresarse de que cuando sale del plató ya piensa en otra cosa, me da la sensación de que no se toma esta profesión en serio.Creo que no se lo toma en serio y la belleza no es lo que te lleva al éxito, porque entonces yo estaría muerta de hambre».

De Terelu opinaba que «La relación con Terelu es distante, pero a veces tenemos conexión porque hay una persona en común que es Mila Ximénez, que está pasando por una situación complicada a raíz de haberla detectado un cáncer».

De María Teresa que Vázquez y ella «Tienen una relación muy especial. Cuando uno se enfada, las reconciliaciones inmediatas no son nada creíbles». Sorprendió que opinase lo siguiente de Carmen Borrego, «es el punching ball de la familia Campos.Yo he terminado el año acercándome a Carmen Borrego porque como siempre le dan a ella…». De la vergüenza ajena que provocan las decisiones de Vázquez cuando ella está en el plató o de su propia familia no dijo nada.

Convertir el programa en un desolladero es la línea editorial de Mediaset, pero quizá haya llegado el momento de replantearse esta forma de masacrar el periodismo. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Las Campos #María-Patiño