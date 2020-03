María Pombo busca consuelo entre sus seguidoras ante un problema cutáneo durante la cuarentena

María Pombo es de esas influencer a la que hemos visto viajar prácticamente a cualquier parte del mundo y a la que le encanta salir a la calle para sacarse fotos de sus looks. Pero con el estado de alarma establecido por el Gobierno de España, la madrileña ha tenido que recluirse en su casa como el resto de personas dejando aparcada la maleta durante un tiempo (pero no necesariamente los lookazos). Pero parece que este reducción significativa del ritmo de vida está empezando a pasar factura y sacando a la luz algunos problemillas de los que algunos no eran conscientes o incluso ni siquiera tenían.

María Pombo confiesa su problema cutáneo durante la cuarentena | Foto: Instagram

Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a la influencer que, tras más de 12 días de confinamiento, ha empezado a tener un problema cutáneo que no había experimentado desde sus años de instituto: «Estoy pasando por la adolescencia en esta cuarentena», escribía María Pombo sobre un selfie suyo sin una gota de maquillaje: «Con el maquillaje no se ve pero me están saliendo muchos granitos«. Y antes de que este apunte fuese susceptible de alguna crítica por apología de la exageración, aclara: «Digo ‘muchos’ ya que no estoy acostumbrada a que me salgan varios a la vez«.

A los pocos minutos de compartir este primer stories en su perfil de Instagram (en el que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores) empezó a tener ya reacciones de algunas de sus seguidoras confesándole que les estaba ocurriendo lo mismo. Algo que hizo que la también empresarias empezase a creer que podría ser un mal común durante el confinamiento: «Por lo visto no está pasando a muchas«, y lanzaba una encuesta a sus seguidores para ver la magnitud del asunto. Las opciones eran las siguientes: «Sí, yo igual», o: «Qué va, yo la tengo perfe».

Las advertencias de algunos de sus seguidores | Foto: Instagram

Tras varias horas las estadísticas de esa encuesta eran alarmantes. Un 92% habían marcado la primera opción y solo un 6% la segunda, lo que en datos de seguidores de María Pombo equivalía a un cifra significativa: «Por lo visto 92 mil personas estamos con la piel igual y eso es cuanto menos alentador«, bromeaba la influencer. Pero entre tanto seguidor parece que se encontraba también algún entendido del asunto y no dudó en hacerle saber a la madrileña cuáles serían los motivos de este mal tan común: «Estas son las razones que más me habéis escrito: no paramos de comer dulces, falta de luz del sol, cambio de rutina, nuestra piel está sacando toda la ‘mierda’ que teníamos«, eran las que enumeraba.

La gran polémica de María Pombo durante la cuarentena

María Pombo también tuvo que hacer frente a las críticas nada más comenzar a hacer cuarentena por el coronavirus. Durante los primeros días de confinamiento la influencer compartía también en sus stories de Instagram que acababa de recibir un paquete de Zara y estaba muy ilusionada. Rápidamente muchos de sus seguidores empezaron a cargar contra ella por haber realizado un pedido online de algo tan innecesario haciendo que trabajadores y repartidores se expongan así a un posible contagio del covid19 para simplemente hacerle llegar su paquete. Pombo rápidamente aclaró en su cuenta de Instagram que el pedido había sido realizado antes del estado de alarma.