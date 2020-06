María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple días después de anunciar su embarazo

La semana más feliz de María Pombo se ha visto empañada por una noticia que, pese a que se la esperaba, ha caído como un jarro de agua fría. La influencer estuvo durante el mes de mayo desaparecida de las redes sociales, algo muy raro en ella teniendo en cuenta que es su forma de trabajo. Tras muchos rumores, finalmente fue ella misma la que contó que la ausencia estaba justificada por unos problemas médicos que estaba teniendo.

«Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas», explicaba en su momento. Un extraño picor por el cuerpo fue lo que alarmó a María Pombo y acudió al hospital en donde le realizaron diferentes pruebas: «En la resonancia se vio que tenía mielitis, que es la inflamación de la médula y las esclerosis múltiples suelen empezar así«.

A pesar de tener este primer diagnóstico, la también diseñado aseguraba que no se podía dar nada por hecho ya que esto no era para nada definitivo. Ahora, un mes después de dar esta noticia, María Pombo confirmaba a través de su perfil de Instagram los resultados de las últimas pruebas que se había realizado. «Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positivo, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar la semana que viene«, explicaba.

«Tengo una razón muy grande por la que ser muy, muy, muy feliz»

Esta noticia llegaba apenas unos días después de que la propia María Pombo confirmase lo que sí es una feliz noticia: está embarazada. A pocos días de celebrar el primer aniversario de boda con Pablo Castellano, la pareja confirmaba que dentro de poco su familia estaría compuesto por tres miembros. «Llegas para alegrarnos la vida», escribía en la publicación de Instagram con la que dieron la gran noticia a sus miles de seguidores.

Y es precisamente este estado de gestación lo que más ha preocupado a la joven a la hora de tratarse de la ya confirmada esclerosis múltiple. Por eso, junto a la dura noticia aclaraba que el tratamiento al que se someterá «es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño«, decía aliviada. Esto seguirá siendo así hasta que de a luz, momento en el que podrá someterse a otro tratamiento. «Estando embarazada tampoco hay tantas opciones. En seis o siete meses veremos otras opciones mejores para mí«.

Pero es sin duda este embarazo el motivo que por el que la influencer está más que dispuesta a luchar y a mostrarse positiva. «Tengo una razón muy grande por la que ser muy, muy, muy feliz. A veces las ilusiones ganan el peso de las piedras. La ilusión la tenemos Pablo y yo y toda mi familia gana por goleada a las piedras de la mochila», aseguraba. «Simplemente quería manteneros informados y en cuento me encuentre un poquito mejor ya vuelvo a tope».