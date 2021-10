María Pombo: desvela un secreto del embarazo de Laura Matamoros

María Pombo fue una de las que imprimió estilazo a la VIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. El cartel no podía ser mejor ya que entre las invitadas estaban Exter Expósito, Macarena Gómez o Najwa Nimri, pero la madrileña fue protagonistas por sus palabras ante el micrófono de la agencia de prensa Gtres. Además de hablar de su primer hijo y de su sueño frustrado, lo hizo del embarazo de su gran amiga Laura Matamoros. ¿Cómo lo está llevando? ¿Cuándo va a dar a luz? Pombo habla sin filtros.

Era la primera vez de María en este evento y se mostraba encantada: «Todo muy bien. Ha sido una experiencia muy brutal en mi primer año, me lo he pasado muy bien». Para la ocasión escogió un look dos piezas rosa satinado formado por un top de manga larga, con hombreras, y falta drapeada con satén de seda.

Pese a haber disfrutado la experiencia, no se ha atrevido a dar el salto para ser actriz, si bien se trata de una de sus metas incumplidas: «Todavía no me he planteado ser actriz. En mi cabeza está ese sueño pero nunca he trabajo ni he estudiado ni me he preparado para ello, así que no está entre mis planes».

María Pombo es muy amiga de Laura Matamoros y por eso había que preguntarle cómo está llevando el embarazo: «He comido con ella. Pasamos mucho tiempo juntas y está muy contenta, deseando ver la carita a su bebé». Sin embargo, la influencer volvió a hablar de la hija de Kiko Matamoros dentro de la alfombra roja y fue ahí donde desveló la posible fecha en la que dé a luz: «Está embarazada de lo mismo que yo el año pasado, así que supuestamente va a dar a luz el mismo día que yo. Es del 27 de diciembre así que sigue mis pasos». Además, confiesa que el que será su hermano -Matías- «lo lleva genial y le da besos en la tripita».

Sobre su propio hijo junto a Pablo Castellano, Pombo está encantada: «El niño súper bien, muy bueno. Es un niño que solo con verle sonríes, no llora, es un niño trampa». ¿Tener otro? A corto plazo no pero por supuesto que entra en nuestros planes. Reconoce que «estoy en un gran momento, muy contenta, viviendo un momento feliz y disfrutándolo».

Por último, María Pombo se ha referido a su hermana Marta, que ha vuelto a encontrar la felicidad después de una época muy oscura en la que tuvo que dejar las redes sociales para recuperarse psicológicamente: «Muy feliz por mi hermana. Vuelve a ver la luz y está muy enamorada», sentencia. No obstante, todavía no ha querido desvelar quién es el afortunado, se encuentra disfrutando de la privacidad.