María Pombo habla por primera vez tras confirmar que tiene esclerosis múltiple: «Pensaré en cosas positivas»

María Pombo anunciaba hace escasos días que se convertirá en mamá por primera vez, aunque esta buena nueva ha sido algo agridulce ya que ha adelantado los resultados de las pruebas de salud que se ha hecho desvelando que, como su madre, también padece esclerosis múltiple.

Fue a través de las redes sociales donde anunció que comenzará un tratamiento que es compatible con el embarazo y de momento está pensando en todo lo positivo que llegará a su vida y no en lo negativo. La influencer ha sido vista porque iba a celebrar su primer aniversario de bodas, un momento muy especial que no ha querido que se vea eclipsado por la mala noticia, por eso ha dicho: «Un día muy importante que nos vamos a celebrar de hecho. Vamos a intentar pensar solo en cosas positivas».

En cuanto a cuándo se enteró, ha contado: «Ya lo sabía, me lo dijeron el jueves pasado, pero primero he querido dar la noticia buena y ya esperar a dar la peor». Y ha contado cómo se encuentra: «Muy bien, muy contenta. Voy a celebrar mi aniversario de boda, a celebrar todo lo bueno que tenemos y nada más».

María Pombo y Pablo Castellano, cariñosos tras darse el ‘sí, quiero’

Por otro lado, ha hablado de cómo está llevando el embarazo, aunque tan solo está de 12 semanas como ella misma contaba: «También muy bien, me han dado una tregua las náuseas». A su vez ha hablado de su madre, quien la puede aconsejar en too lo relacionado con su enfermedad y también sobre la maternidad: «Sí, mi madre ya sabéis que al final tiene esclerosis y bueno, es un gran apoyo y bueno, también lo que dije, que no tiene nada que ver lo que es la enfermedad ahora con lo que fue hace 20 años, con lo cual todo es bastante positivo».

Un mensaje lleno de optimismo

Y ha mandado un mensaje en un momento que es complicado para la sociedad por la crisis del coronavirus: «Lo que digo en mis redes sociales, que yo estoy muy positiva, estoy muy tranquila, con lo cual a la gente que le diagnostiquen lo mismo pues que estén tranquilos que lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que era antes, así que tranquilidad. Luego que la gente no se confunda, que no tengo ELA, tengo esclerosis múltiple, que no tiene nada que ver».