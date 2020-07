María Pombo revela cuál es la fecha prevista para el nacimiento de su bebé

María Pombo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida porque está embarazada de su primer hijo. La influencer anunció hace unos días que estaba esperando su primer bebé y contó que Pablo Castellano y ella estaban muy ilusionados con ello. La familia está a punto de crecer y para el matrimonio es una gran alegría, ya que también han vivido un golpe en los últimos tiempos.

María Pombo habla de su embarazo | Instagram

La propia María Pombo fue la que contó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple y que comenzaba un tratamiento no invasivo en el embarazo. Está claro que este diagnóstico supuso un gran varapalo para la joven, que tan solo tiene 25 años, y sabe perfectamente lo que implica esa enfermedad porque su madre también la padece desde hace algún tiempo.

A pesar de esto, la alegría se ha apoderado de ella porque el embarazo va hacia delante y ha querido ir al ginecólogo antes de sus vacaciones para comprobar que todo está correctamente: «Me han dicho que está perfecto, de hecho le hemos visto lo que se ha dejado porque nos ha dicho que el bebé es hiperactivo en plan, hemos estado 20 minutos y todo el rato moviéndose, en ningún momento se ha estado quieto, moviéndose todo el rato arriba y abajo en plan croqueta. Nos ha hecho mucha gracia e ilusión ver cómo daba patadas, movía las manos, muy fuerte».

María Pombo muestra su embarazo | Instagram

Un regalo de Reyes

La influencer ha continuado dando detalles del embarazo: «Nos han dicho que es enorme, que tiene un percentil 90 que por lo visto eso es gigante, así que nos hemos ido felices y yo flipando porque con todo el movimiento que he visto ahí dentro no entiendo como no noto todos esos movimientos pero me han dicho que dentro de unas semanas o la semana que viene empiezo a notar ya cosas raras. La verdad que estoy como deseando porque hay veces que se me olvida que estoy embarazada porque entre que no tengo mucha tripa, me encuentro perfectamente y no noto nada pues digo pues quiero ir al ginecólogo para chequear que todo está bien. Me ha dicho que todo es perfectamente normal».

Una de las preguntas que más le han hecho ha sido sobre el nacimiento y ya sabe la fecha prevista: «La fecha estimada es el 7 de enero, de regalo de Reyes total, me hace demasiada ilusión, pero me han dicho que se puede o bien adelantar o bien retrasar. En los primeros embarazos suele ser lo normal. Pero si se adelanta será del año 2020 y será de los pequeños y si nace el 7 de enero será de los mayorcitos de la clase». Finalmente concluía diciendo que está en la semana 16 de embarazo, cuatro meses.