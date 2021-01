María Pombo y Pablo Castellano celebran el cumple mes de Martín

María Pombo y Pablo Castellano están viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Hoy, hace justo un mes que Martín llegó a sus vidas y lo cierto es que los días han volado desde que tienen a su pequeño en casa. Tardes de películas y manta con el bebé en brazos, risas, mimos… y es que cada vez que ambos cuelgan en sus redes sociales vídeos del recién nacido, lo cierto es que todos los seguidores se quedan embobados porque además de ser un niño guapísimo, también es muy tranquilo.

Hemos visto a la pareja salir del médico y es que han ido a una revisión para controlar que todo está bien. De hecho, a su salida, ambos nos confesaban: “Todo bien, la revisión que toca”. Los dos tortolitos demuestran que están muy felices desde que está Martín en casa y es que ya ha pasado un mes desde el nacimiento, pero aún así no van a celebrar nada por las restricciones de la Covid: “Tiene un mes justo hoy, no vamos a celebrarlo, nos vamos a comer y a casa que las cosas no están para estar fuera”.

Ahora, la vida de los influencers es muy distintas porque no pueden salir todo lo que deberían: “Estamos tranquilos en casa”. En cuanto a cómo es Martín, era Pablo Castellano quien demostraba lo ilusionado que estaba con su bebé: “Es un santo, súper bien, come muy bien y no se queja nada”.

Tras ver mucho contenido de Martín en redes sociales, son muchos los seguidores que afirman que cada día que pasa se parece más al padre, que a la madre. María Pombo nos ha asegurado que tiene más parecido físico con Pablo, que con ella. Tendremos que esperar más tiempo para ver cómo va evolucionando el físico del pequeño ya que los bebés van cambiando de un día para otro: “Todo el mundo dice que se parece a Pablo”.