María Teresa Campos, arropada por sus hijas en un día clave

María Teresa Campos ha vivido una jornada de felicidad junto a sus dos hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. La periodista y las colaboradoras de Sálvame se han desplazado hasta Sevilla para que la que fuera reina de las mañanas en Telecinco recogiera un galardón en la entrega de premios de Andalucía de Periodismo. Un reconocimiento a su larga trayectoria profesional. Ha sido en el Palacio de San Telmo donde se ha desarrollado la ceremonia en la que madre e hijas se han mostrado más unidas que nunca después de superar una crisis familiar que se había alargado en el tiempo.

Con un traje de dos piezas fucsia compuesto por una blazer y un pantalón a juego, María Teresa Campos se ha mostrado muy emocionada de principio a fin. Una vez terminado el evento de la ciudad hispalense, la presentadora ha revelado a los medios de comunicación que se ha “emocionado mucho”. «Claro, que te den ese premio en tu tierra, que yo soy malagueña, pero también soy muy sevillana porque yo he venido muchísimo a Sevilla…”, ha declarado.

La abuela de Alejandra Rubio ha aprovechado la ocasión para contar una anécdota que vivió en la ciudad donde ha recogido el trofeo. “Una Semana Santa me fui yo a Sevilla y, entonces estaba pasando yo por un sitio que había puestas varias sillas y tropecé con una y me caí y, entonces lo que dijeron en Málaga fue que para que me había ido a Sevilla”, ha recordado con mucho humor.

Tras revelar este divertido episodio que le ha arrancado una gran sonrisa, María Teresa ha recalcado que está “muy contenta porque este premio en este momento de mi vida, que ya soy bastante mayor, pues es un poco el complemento de todo lo que he hecho y estoy muy agradecida de que me lo hayan reconocido los propios compañeros y los andaluces”, ha dicho.

Cuando una reportera le ha preguntado lo siguiente: “¿Qué le pasa a la televisión contigo?”, la matriarca del clan Campos ha respondido con total sinceridad que eso hay que preguntárselo “a ellos”. Por otro lado, la madre de Carmen Borrego no ha querido pronunciarse sobre los cambios que está habiendo las últimas semanas en Sálvame, espacio donde trabajan precisamente sus hijas, pero sí ha dicho que a ella sí le gustaría formar parte de la pequeña pantalla porque a ella le encanta “trabajar”.

“A veces me aburro y como me aburro pues me gustaría estar en un programa, por ejemplo en Qué tiempo tan feliz, que nunca debió de acabarse. Todo tiene su historia y yo sé el porqué”, ha indicado misteriosa sin revelar más detalles. Para finalizar y antes de marcharse, María Teresa Campos ha dejado claro que sí echa de menos la televisión. Sin duda, ha sido una jornada repleta de entusiasmo que ha podido vivir junto a Carmen y Terelu, con quienes regresaba este mismo miércoles a Madrid.