María Teresa Campos ha vuelto para cerrar su historia con Edmundo

Han pasado ocho meses desde que María Teresa Campos se sentó por última vez en ‘Sábado Deluxe’, en la que fue una entrevista cargada de sentimientos y en la que la presentadora no pudo reprimir las lágrimas al hablar de su ruptura con Edmundo Arrocet. Fue en febrero cuando la comunicadora decidía regresar al plató que había sido su casa y la de su hija Terelu, para explicar todos los pormenores de su separación del humorista de origen chileno, que precisamente esta semana volvía estar de actualidad. La Campos ha vuelto a sentarse frente a Jorge Javier Vázquez para aclarar las polémicas que han rodeado a su familia en los últimos meses. Horas antes de la entrevista más esperada del momento, Terelu Campos mostraba su preocupación por volver a ver a su madre sentada en el plató donde la última vez lloró y se mostró más vulnerable que nunca. Pero la presentadora le quitaba hierro al asunto argumentando que sus hijas se preocupan por ella, a pesar de conocerla muy bien: «Se preocupan tanto por mí, que me están regañando siempre».

La noche comenzaba con Jorge Javier Vázquez y María Teresa derrochando complicidad en ‘el pasillo de las vanidades’, bajo el retrato de la mítica presentadora, que reconocía estar encantada con volver a su casa. Y dejaba claro acudía al programa «a quitarme los líos y a hablar de lo que me dé la gana, como siempre».

Cierra su historia con Edmundo Arrocet

Esta semana Jorge Javier Vázquez afirmaba que la expareja había tenido un acercamiento vía telefónica. Algo que Terelu desmentía al igual que ha hecho su madre, explicando que se han hecho pasar por el humorista chileno. «Jamás voy permitir que se hable mal de Edmundo. No permito que se hable mal de él, aunque ya no esté con él», ha dicho rotunda. «Pero es no significa que esté abierta a una reconciliación, esta etapa de mi vida está cerrada.

«He dejado de llorar por Edmundo, pero he tardado. Han sido seis años de mi vida. Solo quiero que se abra la frontera y puedan llegar nuevas ilusiones», ha comentado risueña dejando en el aire la posibilidad de que exista otro hombre en su vida. No sin antes dejar claro que ‘Bigote’ nunca ha vivido a su costa y desmintiendo que tuviera algo que ver en la venta frustrada de su vivienda, como se ha comentado recientemente.

La relación de Carmen Borrego y su marido

Todo lo que se ha comentado en los últimos días sobre el matrimonio de Carmen y José Carlos Bernal ha sido uno de los puntos por los que ha estado a punto de no estar presente en la entrevista. «Mis hijas son lo más grande de mi vida», ha dicho la comunicadora. Y las defiende a capa y espada, por eso María Teresa ha sacado las uñas por ellas incluyendo a su yerno. «Me emociono al hablar de él porque lo quiero mucho y sé que él a mí también», ha explicado. «Mi hija se merecía ese marido porque lo ha pasado mal. Es un hombre súper educado, cariñoso, que le da tranquilidad».

La Campos ha explicado que está feliz por ver felices a sus hijas. «Terelu está estable viviendo la vida aunque me hubiera gustado que hubiera tenido otras relaciones». Y también está contenta por Carmen «porque ha encontrado al hombre de su vida». Con ella comparte su actual trabajo como youtuber, con el que ha alcanzando un nuevo éxito profesional.

Rocío Carrasco

Su defensa a ultranza de Terelu y Carmen ha incluido también a Rocío Carrasco. «La quiero muchísimo», ha admitido antes de dejar clara su postura sobre la polémica suscitada tras su intervención en el ‘Hormigas Blancas’ dedicado a Rocío Jurado. «No voy a hablar de nada más para que así no lo utilicen de otra manera. Cada uno que se curre sus temas, por eso no voy a decir nada porque si no luego tienen para hablar dos semanas», ha dicho en clara alusión a Antonio David Flores. Y ha cambiado de tercio rápidamente, aprovechando el momento para invitar a Isabel Pantoja a ‘Enredados’, su programa de Youtube en el que ya ha estado Anabel Pantoja.

El ‘zasca’ a Alonso Caparrós

Antes de despedirse, María Teresa ha sacado toda la artillería con quien fuera uno de ‘sus chicos’, Alonso Caparrós. El colaborador confesaba hace unos días que cuando trabajó con Terelu se sintió humillado por ella, y que en más de una ocasión llegó a su cada llorando debido al trato recibido por la hija de la Campos. La presentadora ha sido directa y le ha dedicado un ‘zasca’ inolvidable: «Entró conmigo en la televisión y ahora está otra vez aquí. Me alegro mucho, sobre todo si no dice tonterías y mientras no sea un desagradecido».