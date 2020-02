María Teresa Campos le tapa la boca a una reportera cuando le habla de Edmundo Arrocet

Parece que María Tersa Campos está dispuesta a pasar página cuanto antes después de haber roto su relación con Bigote Arrocet, sin embargo, ha mostrado un increíble enfado cuando se le ha preguntado por él mientras paseaba por Madrid. Una reportera de ‘Socialité’ le ha comenzado a hacer preguntas y no se ha quedado callada, diciendo: «¿Pero otra vez?¿Hasta cuándo va a durar esto? Es que me cabreo de verdad, que yo no tengo nada que ver con esa persona y no quiero que me la nombréis más».

María Tersa Campos, tapando la boca a una reportera/ fOto: telecinco.es

Pero ahí no estaba la cosa tan tensa, puesto que la cosa ha ido empeorando cuando dicha reportera se lo ha nombrado de verdad y está claro que no puede escuchar su nombre bajo ningún concepto porque, ni corta ni perezosa, le ha tapado la boca a la periodista en busca de no escuchar más sus palabras. La mítica presentadora ha dicho que quiere zanjar el tema ya: «No me preguntes más porque lo he dicho tantas veces que ya tenéis que daros cuenta que es un tema que tenéis que cerrar ya». Pero dicho gesto que ha sorprendido a todos ha llegado cuando ha dicho la palabra ‘Edmundo’, a lo que ella ha contestado: «Has dicho la palabra con la que yo me voy ya«,

Lo cierto es que la presentadora parece ser la primera que relaciona todo con su expareja, puesto que a pesar de que algunas preguntas no iban con dicho trasfondo, ella se lo ha encontrado. La reportera ha aprovecho para preguntarle sobre ‘Supervivientes 2020’, programa en el que participa Rocío Flores, y su reacción ha sido no querer hablar de ese asunto, diciendo: «No soy de ‘Supervivientes’, no es que no me guste, es que o me trae recuerdos bonitos».

María Teresa Campos muy enfadada/ Foto: telecinco.es

Esta manera de querer olvidarse también de ‘Supervivientes’ tiene que ver porque Edmundo Arrocet participó en ese concurso y ella entró a través de una llamada telefónica para prestarle todo su apoyo, momento en el que vivió un episodio complicado debido a sus problemas de salud, por eso no le traerá buenos recuerdos.

Quiere pasar página

La presentadora emitió un comunicado anunciando su ruptura en diciembre de 2019, y desde ese momento han sido varias las ocasiones que ha hablado de su separación, no obstante, parece que ya está lista para olvidarse por completo del humorista y por eso no quiere ni que se lo mencionen.