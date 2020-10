María Teresa Campos: «lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo»

María Teresa Campos decidía ayer responder a Jorge Javier Vázquez enviándole un mensaje a María Patiño.

María Teresa Campos decidía ayer responder a Jorge Javier Vázquez enviándole un mensaje a María Patiño. La presentadora parece haber acusado la carnicera campaña de Telecinco que, como reconoce, quizá esté motivada por su actitud, pero se les ha ido de las manos.

«Estoy mal porque yo a él (a Jorge Javier) lo he querido y siempre le querré. Creo que sí se sintió ofendido porque yo me sentí engañada» comentaba. La verdad es que llamar a alguien gilipoll** y decirle que su expareja solo le quería por su dinero tampoco es la mejor respuesta a un engaño.

«Yo también soy madre, que no utilice más lo de la suya, y que piense que he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo» añadía.

Comentaba que «Yo también creía que era su amiga y sabes que está por escrito que yo iba a lo de Edmundo y no me dejaba hablar de eso porque el programa había decidido que no y me pusieron un vídeo de los muchos que tenían preparados. Yo no entendía nada porque yo quería ir a contar lo del acoso del tema de Edmundo».

Y para respuesta la de Alejandra Rubio. Vázquez la tildó de ridícula por haberle reconocido a Belén Esteban que su abuela estuvo mal. La joven respondía ayer que no le tiene «ningún miedo» al presentador al que quizá se le haya ido la mano sacando historias de hace varios años que nunca denunció por no ser quien es hoy. Esperamos tus comentarios al respecto.

