María Teresa Campos no quiere ni oír hablar de Isabel Gemio antes de su gran regreso | Telecinco

Restan menos de 24 horas para que María Teresa Campos se siente de nuevo en un plató de Telecinco. Será en el de ‘Viva la Vida’ y ante Emma García. Por delante, muchos frentes que despejar, algo que les es familiar a la cabeza visible de uno de los clanes familiares más famosos de la televisión en nuestro país. Podríamos decir que está acostumbrada. Sin embargo, horas antes de su gran regreso a Mediaset, la periodista ha estado solventando algunos asuntos pendientes.

María Teresa se ha dejado ver montada en el coche de Gustavo, su inseparable chófer y hombre de máxima confianza. La malagueña había ido al dentista y ha tenido la deferencia de bajar la ventanilla del coche para atender a los periodistas. De primeras se muestra muy simpática cuando se le pregunta por cómo está y qué tal todo: «Yo bien, pero no estoy para muchas cosas porque he venido al dentista. ¿Por qué va a estar mal?», comienza diciendo.

Más seria se pone cuando se le pregunta por Isabel Gemio. Todavía colea la fortísima polémica generada a raíz de la entrevista que María Teresa Campos concedió a su compañera de profesión. En cuanto se le nombra a Gemio, tuerce el gesto: «Nada, nada. Yo no he hablado de nada ni voy a hablar de eso», dice antes de subir el cristal del vehículo para dar por zanjada la conversación. Está por ver si en la entrevista que va a mantener con Emma García, María Teresa accede a entrar a valorar este asunto.

Han pasado ya dos semanas desde una charla con Isabel Gemio que apuntaba a ser un encuentro entre dos amigas que se conocen desde hace décadas. La madre de Terelu deslizó a su círculo que no le gustó nada el contenido ni la forma de llevar la entrevista de su colega de profesión e incluso dejó caer cierta «mediocridad» por su parte. Gemio sí que ha hablado durante los últimos días para defenderse: «Hice la entrevista desde el cariño y el respeto que la tengo. He podido estar en desacierto en la forma en que insistí, pero no fue para hacerle daño. No es por tener polémica ni por tener visualizaciones».

Kiko Matamoros y María Teresa Campos, charla entre dos amigos

Donde permanece muy activa la presentadora y sí que habla largo y tendido es en su canal de Youtube. El ‘Enredados con María Teresa Campos’ sigue recibiendo visitas. La última ha sido de una persona que conoce muy bien: Kiko Matamoros. Ambos han charlado como dos buenos amigos y han intercambiado confesiones, alguna de ellas muy picante.

Durante un momento de la entrevista, María Teresa alude a que está establecido que los hombres tienen que ser más mayores que las mujeres «cuando son ellos los que pueden tener problemas». Algo que involucra mucho a Matamoros, que es 40 años mayor que Marta López Álamo. En ese punto, Kiko se ha descolgado con un titular inesperado: «Yo creo, y yo lo hago, que a determinadas edades el hombre debe tratarse con hormonas. Tiene que utilizar la testosterona que ya no es capaz de generar. Se debe hacer porque es muy positivo para el vigor sexual y también para mantener la capacidad muscular». Además, el colaborador de ‘Sálvame’ ha hecho mención a la tremenda revelación que hizo en ‘Sábado Deluxe’ hace unos días de su adicción a la cocaína desde los 15 años. Kiko se defiende asegurando que «no hago apología de la droga».