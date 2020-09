María Teresa Campos responde a la polémica por sus palabras en ‘Hormigas blancas’: «Me cuidé mucho de no nombrar a nadie»

María Teresa Campos no dice que sí a todas las participaciones televisivas que le proponen en Telecinco, sin embargo no dudó en decir que sí al equipo de ‘Hormigas Blancas’, programa presentado por Carlota Corredera, que tiene buena relación con las Campos.

María Teresa Campos en ‘Hormigas Blancas’ | Foto: Telecinco.es

Pero si aceptó, no fue por el programa o por Carlota Corredera, sino porque dedicaron el espacio del 31 de agosto de 2020 a Rocío Jurado. Como fan de su música y una amiga inolvidable, no dudó en acudir como comentarista a lo que ella pensaba que iba a ser un bonito homenaje a la de Chipiona.

Sin embargo, no esperaba que unas palabras suyas fueran malinterpretadas, llenando de contenido ‘Sálvame’: «Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo, pero si existe algo, yo desde aquí le digo ‘Rocío, levanta la cabeza, y alguna vez se hará justicia con tu hija‘. Yo estoy por lo que a mí me parece justo. Si las cosas no se han vivido no se saben». La presentadora se refería a que Rocío Carrasco iba a levantar cabeza, pero se malinterpretó. También hubo quien se tomó mal que dijera que no conocía a Rocío Flores. Lo que no quería era hablar de la hija de su gran amiga Rocío Carrasco. Sus palabras se malinterpretaron y sentaron muy mal a Antonio David Flores, que arremetió contra María Teresa Campos.

Aclaración en ‘Viva la vida’

Después de una semana tan dura, la presentadora habló con ‘Viva la vida’ para dejar clara su postura: «Me piden que vaya a un homenaje a la Jurado y voy. Estoy correcta y me ponen en las redes maravillosamente. Estos van a destruirme dejando hablar de esta persona. No he dicho nada de este señor. Yo no lo he nombrado, he dicho una cosa a su favor. No voy a hablar nada, todo el mundo sabe lo que tiene que saber. De su hija no he hablado, la he visto una vez en el coche».

María Teresa Campos, muy sonriente a las puertas de su casa

«Que se haya justicia con Rocío Carrasco en general. Me cuidé mucho de no nombrar a nadie. No traduzcas lo que yo digo porque estoy hablando en castellano. Como decía Lola Flores: ‘Si me queréis, irse», finalizó para zanjar el tema.