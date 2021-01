María Teresa Campos sale a la calle desesperada en busca de trabajo

No tiene más opciones

> ¿A qué limites ha tenido que llegar María Teresa Campos para ser el centro de la polémica por sus conflictos con compañeros de televisión y no por su profesionalidad en un programa? Las vueltas que da la vida…Seguro que la presentadora se está arrepintiendo ahora de haber defendido a capa y espada a sus hijas cuando estas no han hecho más que meter la pata cada vez que protagonizaban una portada en las revistas del corazón más leídas en España.

Profesionales de este mundo, como Jorge Javier Vázquez, está convencido de que han sido las jóvenes las que se han encargado de destruir los más de 20 años de trabajo de Teresa, unos que ya no imponen respeto. La veterana periodista ha perdido a sus seguidores más fieles, aquellos que la tenían como un claro ejemplo a seguir, una figura de la que fijarse para llegar alto en televisión. Y es que, muchos coinciden en que el principio del fin para María Tersa fue aceptar la oferta que la productora de Telecinco le puso sobre la mesa, aquel en el que ella junto a Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizarían el prime time de Telecinco una vez a la semana.

En este programa que le ofrecieron, no hubo nada que se quedara en el tintero: su casa, sus planes, sus viajes con Edmundo Arrocet…todo, absolutamente todo, se emitió. Eso hizo que perdiera el respeto profesional que desde años había ganado. Desde entonces, María Teresa ha caído en picado: adiós a presentar programas, adiós a colaboraciones, pero esto no era lo peor. Algo mucho más incendiario estaba a punto de ocurrir: la veterana periodista dio la bienvenida a los conflictos con tertulianos y compañeros de profesión, como Isabel Gemio, con quién no ha dejado de ocupar las portadas de los medios de comunicación. Pero hoy, María Teresa no es protagonista por una nueva pelea, sino por buscar trabajo en la calle. Sigue leyendo, esto te interesa…

