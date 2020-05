María Teresa Campos se enfrenta a Jorge Javier Vázquez por reírse de Terelu Campos

Durante la entrevista de Mila Ximénez en ‘Sábado Deluxe’ el 9 de mayo de 2020, hubo tiempo para que Antonio Rossi confesara que sufrió un herpes zóster y para una llamada de María Teresa Campos, que no tuvo inconveniente en intervenir en el programa vía telefónica.

Jorge Javier Vázquez durante la llamada de María Teresa Campos | Foto: Telecinco.es

Lo primero que hizo fue expresar lo mal que le había sentado que comentaran que lo hubiera pasado mal confinada con Terelu Campos: «No me hace mucha gracia lo de Terelu. Te voy a decir una cosa, no hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse con ella que mi hija Terelu. Me ha cuidado que no te puedes ni imaginar, no ha habido nadie que me haya podido ver», señaló.

María Teresa Campos se va de casa de Terelu

Como Jorge Javier Vázquez no paraba de interrumpir a María Teresa Campos, la presentadora le reprochó que no le dejara hablar:»¡Cállate! ¿No me has llamado? Déjame hablar«, le soltó la malagueña. «Me ha tenido como una reina». Confirmó que sí era verdad que le hacía jugar a las cartas con mascarilla, y como el presentador se reía, le soltó: «Ten cuidado y ríete mucho».

Mila Ximénez escucha a María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

«Mila, no sabía yo has estado tanto tiempo sola. Me alegro de que te hayas puesto bien. Si llego a estar sola me habrían dado más paranoias que tú, pero he estado muy bien cuidada. Soy una privilegiada por haber tenido ese confinamiento«, señaló María Teresa Campos.

«Terelu tenía que haber la mudanza, estoy en mi casa con mi nieta Carmen. Me llevé un disgusto grande con Carmen Borrego, pero sé que está bien y va a estar bien«, manifestó, y cuando Lydia Lozano nombró a Bigote Arrocet, fue clara: «No voy a hablar de esa persona ni ahora ni nunca. No he entrado para eso».