María Teresa Campos sobre su relación con Edmundo Arrocet: «fue una pesadilla que ya ha acabado»

Cosas veredes amigo Sancho. Tras seis años dándonos la paliza con su relación, María Teresa Campos la califica ahora como «pesadilla». En un nuevo intento por dejar hecha fosfatina su credibilidad, la Campos se sentaba ayer en La Resistencia para soltar una serie de gemas contra Arrocet.

Tras bailar con Broncano, comentaba que «Estoy de luto y no salgo por la noche. Por el muerto. Fue al funeral, pero no era el mío, tenía que ser de otro porque no lo he vuelto a ver» comentaba María Teresa que inauguraba así la Yaya’s week en el programa

Candela Peña le recordaba su frase «que se acabe Edmundo no significa que se termine el mundo» y ella le respondía «Fue una pesadilla, pero ya ha acabado». Añadía que «¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que los hombres, y no generalizo, porque las generalizaciones son groseras, no han asumido y se sienten mal cuando absurdamente…».

«Ha habido una expresión en el bonito mensaje que yo no la he entendido y el día que fui a lo del cielo puede esperar dijeron ‘no quiero que me humilles más’» sentenciaba. La verdad sea dicha, si alguien se ha humillado haciendo el ridículo hasta decir basta y paseando su amor ha sido, precisamente, ella.

Arrocet tenía ya mucha lona recorrida como para que esta señora pensase que se podía enjaular al trueno. Sea como sea, esto no deja de aumentar el montante económico que cobrará Edmundo cuando se siente a comentar lo sucedido. De ti depende que conozcamos tu opinión sobre las declaraciones de la Campos.

