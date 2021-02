María Teresa Campos traiciona a Carmen Borrego y cuenta por qué hace tantas exclusivas

La entrevista que lo cambió todo

> Cada vez que habla, sube el pan. Carmen Borrego protagonizó hace pocas semanas una entrevista en la revista Lecturas en la que explicaba las secuelas que le había dejado la repercusión mediática que alcanzó su reportaje anterior en la misma cabecera. “Toqué fondo. He tenido que hacer terapia con un psicólogo. Me daba miedo salir a la calle. No podía levantarme de la cama, tenía miedo de ir a trabajar. Tuve que dejar de ver Sálvame porque me horrorizaba lo que pudieran decir de mí”, explicó la malagueña. Además, recriminó a su familia que no la apoyaran todo lo que ella hubiera necesitado en este difícil momento, cargando especialmente contra Terelu Campos y Alejandra Rubio.

“Públicamente, en los últimos tiempos sí me he sentido sola. Con mi sobrina también hay veces que me he sentido dolida… Mi hermana conmigo se ha mojado muy poco. A veces hay que dar un paso adelante, que soy tu hermana. No la he visto nunca enfrentarse a Mila Ximénez y decirle: ‘¡Estás hablando de mi hermana, para ya!’. No le tengo que pedir que me defienda, tiene que salir de ella”, señaló Carmen Borrego en su entrevista con la revista Lecturas. Se trató de declaraciones muy duras que, como no podía ser de otra forma, no sentaron nada bien a las dos aludidas, y las consecuencias no se han hecho esperar…

