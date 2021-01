María Teresa Campos vuelve a ser descuartizada en Sábado Deluxe

María Teresa Campos acudía ayer a Viva la Vida a conceder una entrevista que terminó siendo bastante tensa. Por la noche le dieron el tiro de gracia.

María Teresa Campos acudía ayer a Viva la Vida a conceder una entrevista que terminó siendo bastante tensa. Por la noche le dieron el tiro de gracia. Siempre nos ha parecido curioso que cuando alguien no traga con el pensamiento único de Telecinco ha de ser despedido o masacrado sin piedad.

Campos, que mostró su aprecio por Emma García, comenzaba indicando que no había ido a responder nada sobre Isabel Gemio ya que todo eso era un negocio. «Ya se ha hablado suficiente, pero no hay que linchar a una persona. Lo que ha pasado no es para que estén todos los días hablando… no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas. Ha sido exagerado».

Sobre su presunto enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, que consistió en decirles las verdades a la cara, añadía Teresa que «Yo no quiero discutir con Jorge porque es una de las personas que más quiero de la televisión. Yo quería hablar de unas cosas y ellos solo me preguntaban por otras, ese fue el motivo por el que yo me enfadé y amenacé con abandonar el plató. Yo no tengo que pedirle a Jorge perdón por nada».

Poco a poco, la entrevista se recondujo y terminó siendo bastante acertada y emotiva. Claro que cuando se trabaja en semejante cadena es complicado no pasar por el filtro de los de turno. En Sábado Deluxe afirmaron que Campos era «muy soberbia» (Caparrós), «le cuesta pedir perdón» (Lozano) y «no es la María Teresa que quieren ver sus hijas» (Patiño).

Al menos Matamoros sí dijo «es cierto que ella tiene la piel muy fina, pero también hay que tener en cuenta lo que esta familia lleva aguantando en los platós». Habrá que ver si lo de ayer no es el definitivo punto final al paso de la Campos por una cadena a la que le dio grandes éxitos de audiencia y muchos beneficios.

