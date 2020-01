Mariah Carey termina 2019 con la cuenta de Twitter hackeada e insultando a Eminem

Mariah Carey no tuvo el fin de año que esperaba. La cuenta de Twitter de la cantante, a la que siguen más de 20 millones de personas fue hackeada durante 30 minutos. Durante este tiempo los piratas informáticos aprovecharon para lanzar mensajes racistas e insultos al cantante de rap, Eminem. Tras la publicación de estos tuits tan inusuales y extraños, saltaron las alarmas de todos los seguidores de la cantante y su cuenta fue suspendida temporalmente.

Mensajes como: «Eminem tiene el pene pequeño» o «Feliz Navidad negratas tontos del culo», empezaron a salir en la cuenta de la cantante sin sentido alguno.

I take a freaking nap and this happens? ? Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2020

«Tan pronto como nos enteramos del problema, bloqueamos la cuenta comprometida y actualmente estamos investigando la situación«, explica un portavoz de la red social a The Hollywood Reporter. Por suerte, la cantante consiguió recuperar la cuenta y mandó un mensaje a sus seguidores con un toque de humor para darles la buena noticia: «¿Me echo una siesta y esto es lo que pasa?», escribió.

Este hecho no pudo ensombrecer del todo las navidades de la cantante que tenía muchos más motivos para celebrar que para estar triste. La intérprete ha logrado pasar a la historia como la primera artista en encabezar las listas del ranking Billboard en cuatro décadas distintas por su exitosa canción navideña ‘All I Want for Christmas is You‘. Esto significa que la cantante ha tenido una canción número uno en 1990, 2000, 2010 y 2020.

Una de cal y otra de arena

No ha querido dejar fuera de este éxito a sus seguidores, a los que debe tanto y es por ello que quiso compartirlo a través de su cuenta de Instagram: «Yaaaaaaaay. Lo hicimos», escribía la cantante junto a la imagen donde revelaba la buena noticia. Según un balance estimado de The Economist, la versión de este clásico navideño habría logrado acumular 60 millones de dólares en ventas, desde su salida en 1994 hasta 2017.