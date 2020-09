Mario Casas confiesa en ‘El Hormiguero’ que quiere convertirse en director de cine

Mario Casas ha sido uno de los primeros invitados de la temporada número 15 de ‘El Hormiguero’ y además se ha convertido en una de las personas que más ha visitado el plató. El actor ha comenzado a formar parte del selecto club Infinity, un club al que solo pueden acceder aquellas personas que hayan visitado el programa al menos 20 veces durante las últimas temporadas y para esta ocasión le ha mostrado la taza y una silla de oro que tendrán todas aquellas personas que hayan alcanzado el mismo número que él de visitas. «Para mí es todo un honor, un orgullo», ha dicho muy ilusionado.

Mario Casas en ‘El Hormiguero’/ Foto: Antena 3

Y eso no era todo porque Pablo Motos le ha hecho entrega de un reloj personalizado con la distinción de Infinity, algo que a Mario Casas la hecho ilusión, pero también ha reconocido que no suele llevar relojes. El actor ha acudido al programa para promocionar su última película, ‘El practicante’, que además estrenará en Netflix. En esta película da vida el protagonista y se trata de un thriller psicológico.

Su paso por el programa ha servido para que hable de algunas de sus inquietudes y una de ellas es que en el futuro desearía convertirse en director. «En el confinamiento he estado escribiendo, sacando ideas», ha dicho sobre esta nueva faceta que muy pronto le gustaría desgranar. Y otra de sus ilusiones es que su hermano Óscar Casas se convierta en el protagonista de una de sus películas, por eso ha dicho: «Él sí que viene fuerte. Estoy muy orgulloso de él».

Mario Casas con su regalo de ‘El Hormiguero’/ Foto: Antena 3

Una de las cosas que ha revelado es lo que menos le gusta en su trabajo después de que Pablo Motos le haya recalcado que si está cansado de que le digan tantas veces lo guapo que es: «Yo me miro en el espejo y no me veo de esa manera, no me levanto y digo ‘Qué guapo soy’. A veces es una imagen que quieren vender y funciona para un público pero yo quiero hacer personajes distintos«, ha añadido.

Reconoce que tiene miedo escénico

Y aunque no lo haya confesado en el programa una de las cosas que se ha reconocido hace poco sobre él es que tiene miedo escénico. En una entrevista para Madmenmag, ha confesado uno de sus mayores miedos vinculado al teatro: «Es algo que tengo pendiente. Los grandes actores siempre hablan de lo que aporta el teatro a nivel profesional y personal, es una experiencia que quiero vivir. Pero se ha dado así. Si que ha habido propuestas y he estado a punto, pero al final por proyectos de cine o televisión no ha habido el momento de subirme a un escenario. Y a lo mejor es una excusa, porque tengo un miedo escénico terrible».