Marisa Jara confiesa qué problemas tuvo durante el parto

Marisa Jara no puede estar más feliz después de haber cumplido su gran sueño. Tras diez años intentándolo, la modelo ha conseguido convertirse en madre de un niño al que ha decidido llamar Tomás. Sin duda, una gran noticia que le ha llenado de felicidad. La empresaria ha confesado que si nunca se ha rendido durante todo el proceso que ha tenido que realizar para conseguirlo es porque ahora ha logrado tener "ese amor tan grande que nunca lo había tenido". Sin embargo, parece que durante su parto hubo algunos problemas.

"Hubo complicaciones en el parto porque tenia retención de líquidos y la tensión muy alta", ha reconocido. De esta forma, los médicos acabaron comunicándole que tendrían que hacerle una cesárea de urgencia. Tras realizarla, descubrieron que el pequeño se había "echo caca dentro de la placenta", motivo por el cual ella estaba así. "La placenta se pegó al útero. Fue muy doloroso", ha reconocido dejando claro que todo mereció la pena por poder tenerlo junto a ella.

Sin duda, un momento muy especial con el que todavía se emociona al recordarlo, y es que el camino que ha tenido que recorrer para poder tener a su pequeño junto a ella no ha sido nada fácil. La modelo ha confesado que cuando descubrió que estaba embarazada estaba sola. "Fue algo emocionante, alucinante. En cinco minutos tenía a mi pareja en casa, fue un día mágico", ha reconocido. Además, ha desvelado que durante el embarazo llegó a coger 17 kilos, de los que ya ha conseguido perder 13.

En cuanto a cómo lleva estos primeros días junto al pequeño, la modelo ha confesado que no puede ser más feliz, explicando que ha optado por la lactancia mixta debido a que "no le baja mucha leche y su bebé es un glotón".

¿Qué es lo primero que pidió tras dar a luz?

Marisa Jara ha confesado que tras dar a luz y superar esos pequeños problemas que tuvo durante el parto, lo primero que pidió de comer fue "un bocadillo de jamón", y es que era un alimento que no tenía permitido comer durante el embarazo y que echaba mucho de menos.

Lo cierto es que ella tuvo claro desde pequeña que quería ser madre. De hecho, hubo un momento en el que se planteó ser madre soltera, hasta que conoció a su actual pareja. "Tenia clarísimo que él sería el padre de mis hijos. Desde el primer momento que le vi supe que era lo que yo quería", ha indicado dejando claro que Miguel Almansa es un auténtico "padrazo".

