Marisa Jara pasa por quirófano para ser intervenida

Marisa Jara ya ha pasado por quirófano. El pasado martes 27 de abril, la modelo viajaba a Madrid en compañía de su pareja, Miguel Almansa, para someterse a una nueva intervención quirúrgica, en esta ocasión para extirparse un mioma que, como ella contó en sus redes sociales, «está ocupando prácticamente todo el útero». Pocos días después de que la doctora lo encontrara, la sevillana ha ingresado en el Hospital Universitario San Francisco de Asís, ubicado en el centro de la capital.

Poco antes de entrar en el centro médico, Marisa aseguró que se encontraba «muy bien» y «tranquila» pese a que minutos después tenía que ponerse en manos de los médicos. Y es que, según contó, se trataba de algo «sencillo», también aseguró que había podido hablar con su familia, su gran apoyo desde que comenzó su viaje por ser madre, además del de su pareja, que se ha convertido en su gran sostén.

Miguel Almansa está totalmente volcado en su chica y, como buena pareja, están el uno para el otro siempre que es necesario. En esta ocasión, es la modelo quien agarra la mano de su novio, que también viajó con ella hasta Madrid. El asesor inmobiliario está muy enamorado de la top y antes de entrar al centro médico confesó que no sabía si podía estar a su lado en todo momento por los protocolos covid del centro. Aunque no fuera así, Miguel lo tenía claro: estaría en el interior del hospital todo el tiempo, lo más cerca de ella posible.

A pesar de esta preocupación, la intervención terminó sin problemas y la misma tarde de ese martes la andaluza recibió el alta hospitalaria. Tras abandonar el hospital, Marisa Jara se desplazó hasta el hotel en que decidió alojarse durante su estancia en Madrid y cogiendo fuerzas para regresar a casa lo antes posible y recuperarse rodeada de quienes más la quieren.

Pregunta: Bueno Marisa, ya llegó el día, ¿cómo afrontas este día tan importante de la operación?

R: (Marisa): Bien, bien, la verdad es que muy bien. Estoy tranquila y bueno…

P: Va a ser una operación sencilla, ¿sabes si vas a estar muchos días ingresada?

R: (Marisa): No lo creo.

P: Te vemos acompañada de Miguel, ¿vas a poder estar con ella en todo momento?

R: (Miguel): No sé, yo estaré aquí dentro, pero no sé, no tengo ni idea.

P: ¿Qué te ha dicho la familia? Supongo que te han dado todo el apoyo ¿verdad?

R: (Marisa): Sí, sí, pero es muy sencillo eh…

P: Muchísimas gracias y mucha suerte.

R: (Marisa): Gracias