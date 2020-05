Marisa Martín Blázquez saca la cara por su exmarido, Antonio Montero: «María Patiño ha exagerado»

Antonio Montero se encuentra en pleno ojo del huracán después de un comentario en ‘Sálvame’ que le ha costado su amistad con María Patiño y Gema López. El colaborador se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las tardes porque, al parecer, no le gusta demasiado trabajar en el formato y considera que él está por encima de los demás. Además, por si esto fuera poco, un comentario sobre robados pactados de sus compañeras, hizo que estallara la mecha.

María Patiño y Gema López consideraban un amigo a Antonio Montero desde que trabajaron juntos en ‘Dónde estás corazón’, pero ahora parece que la situación ha empeorado sobremanera. Ambas colaboradoras están muy enfadadas con su compañero porque, además, se han visto envueltas en un polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ que ninguna de las dos quería. De hecho, tras insultar fuera de cámaras a Montero el día anterior, María Patiño decidió no presentarse en su puesto de trabajo porque se encontraba mal.

Marisa Martín Blázquez viendo las discusiones | Foto: telecinco.es

Sobre esta situación se está pronunciando todo el mundo y en ‘Viva la vida’ ha sido Marisa Martín Blázquez, expareja de Antonio Montero, quien ha hablado sobre el enfado de María Patiño: «A mí me parece una exageración si te soy sincera. Viendo el origen de la historia me parece que sobre todo María se lo ha llevado a un extremo de un grado superlativo de exageración que no lo he entendido«.

Una amistad rota

Tras las palabras de Marisa Martín Blázquez, Kiko Matamoros ha querido echar un cable a su compañera de ‘Sálvame’: «María es para todo así, es muy dramática, muy trágica. Antonio sabía como era su compañera, ha trabajado muchos años con ella. Me fascina el resquebrajamiento del comando DEC», comentaba Matamoros. Sin duda, si hay algo que ha llamado la atención es que los amigos que trabajaron juntos en el programa de corazón de Antena 3 ya no lo son tanto.

Kiko Matamoros opina de la situación | Foto: telecinco.es

Por su parte, Marisa Martín Blázquez tiene claro que esa amistad no era tan intensa: «Yo es que creo que no eran una piña. Creo que eran compañeros, que se lo pasaban muy bien haciendo el programa. Yo tengo un concepto diferente de lo que es la amistad, creo que no eran amigos«, decía la colaboradora. No hay duda de que la situación no tiene pinta de mejorar.